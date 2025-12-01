Μικρούτσικος: «Αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε Φραπέ ή Χασάπη, τρως ξύλο και δακρυγόνα» (vid)

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος έκανε ένα καυστικό σχόλιο αναφερόμενος στην επικαιρότητα και συγκεκριμένα στο μπλόκο των Αγροτών και την ένταση με τα ΜΑΤ.

Καυστικός ήταν ο Ανδρέας Μικρούτσικος στην εκπομπή «Buongiorno» του Mega σχολιάζοντας την επικαιρότητα και συγκεκριμένα την ένταση που επικράτησε στο μπλόκο των αγροτών και τις συγκρούσεις που είχαν με τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

«Χθες έβλεπα τηλεόραση και σκέφτηκα το εξής: ''αν είσαι αγρότης και δεν σε λένε Φραπέ ή Χασάπη, να τρως τις επιδοτήσεις, τότε τρως ξύλο και δακρυγόνα''. Αυτό τον κανόνα που ρύθμισε η κοινωνία ότι πρέπει να λέγεσαι παρακαθήμενος ή Φραπές ή Χασάπης το θεωρώ ανεπίτρεπτο. Να βλέπω μεγάλους σε ηλικία, μέσα στο δακρυγόνο και να φωνάζει ένας ''χρωστάω παντού, δεν έχω να ζήσω!''», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής του Mega.

«Μόνο αυτό είχα να πω... Καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλά Χριστούγεννα. Αλλά αυτά τα Χριστούγεννα και η νέα χρονιά να είναι και στα κεφάλια των ιθυνόντων γιατί το έχουν παραξηλώσει, να το πω κόσμια...», συμπλήρωσε ο Ανδρέας Μικρούτσικος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ