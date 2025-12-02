Αγρότης μόνος… φλεξάρει σπαγκάτο στη ζωντανή μετάδοση του Mega

Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο από τα μπλόκα της Καρδίτσας έγινε viral, όταν αγρότης έκανε σπαγκάτο on air την ώρα που η κάμερα έδειχνε τον χριστουγεννιάτικο στολισμό.

Μια απρόσμενη -και ξεκάθαρα χιουμοριστική- στιγμή κατέγραψε η κάμερα του Mega κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από τα μπλόκα των αγροτών στην Καρδίτσα.

Την ώρα που η ρεπόρτερ του καναλιού μετέφερε το κλίμα των κινητοποιήσεων και παρουσίαζε τον χριστουγεννιάτικο στολισμό των διαδηλωτών, ένας αγρότης αποφάσισε να… αυτοσχεδιάσει.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (2/12), όταν η κάμερα στράφηκε προς ένα μικρό δέντρο που οι αγρότες είχαν στολίσει με φωτάκια. Εκείνη ακριβώς τη στιγμή, ένας από τους συγκεντρωμένους πέρασε μπροστά και, χαμογελώντας πλατιά, έκανε σπαγκάτο, τρολάροντας με εμφανή διάθεση τα τηλεοπτικά συνεργεία που βρίσκονταν στο σημείο.

Ο οπερατέρ, αντιλαμβανόμενος το αναπάντεχο... χορευτικό, αντέδρασε άμεσα, κλείνοντας το πλάνο πάνω στο χριστουγεννιάτικο δέντρο ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η ζωντανή μετάδοση.

Το στιγμιότυπο κυκλοφόρησε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, με τα σχόλια να αποθεώνουν τον ευλύγιστο αγρότη!

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

