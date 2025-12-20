Family Sports Park 2025: Η Frezyderm χάρισε χαμόγελα σε μικρούς και μεγάλους

Το Family Sports Park 2025 μεταμόρφωσε την Πλατεία Σουρμένων στο Ελληνικό και η Frezyderm έδωσε δυναμικό παρόν.

Με αδιάκοπη δράση από το πρωί έως το απόγευμα, το Family Sports Park 2025 δημιούργησε ένα ζωντανό, πολύχρωμο και ενεργητικό χώρο για παιδιά, γονείς και αθλητικούς συλλόγους. Η διοργάνωση της Liquid Media με το Gazzetta και σε συνεργασία με τον Δήμο Ελληνικού–Αργυρούπολης, προσέφερε μια ολοκληρωμένη εμπειρία άθλησης, ψυχαγωγίας και δημιουργικής έκφρασης, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής και του παιχνιδιού για όλες τις ηλικίες.

Από αγώνες και αθλητικές δοκιμασίες μέχρι θεαματικές παραστάσεις, μασκώτ και καλλιτέχνες σε ξυλοπόδαρα, η πλατεία γέμισε ενέργεια και χαμόγελα. Παιδιά και γονείς περιηγήθηκαν σε δεκάδες σημεία δράσης και απόλαυσαν μοναδικές στιγμές σε μια διοργάνωση που απέδειξε πως ο αθλητισμός μπορεί να συνδυαστεί ιδανικά με τη δημιουργικότητα.

Μέσα στο πλήθος των δραστηριοτήτων, η γωνιά της FREZYDERM αποτέλεσε ένα από τα πιο αγαπημένα σημεία μικρών και μεγάλων. Εκεί, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να χαλαρώσουν από τη συνεχή δράση, να πιάσουν πινέλα και να εκφραστούν ελεύθερα μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες.

reel

Από την άλλη, οι γονείς των μικρών είχαν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για την παιδική φροντίδα και να κερδίσουν μοναδικά δώρα από τις αγαπημένες σειρές παιδικής περιποίησης FREZYDERM.

Άλλωστε, η FREZYDERM με την πολύχρονη εμπειρία και την εξειδίκευσή της στη φροντίδα και την προστασία της παιδικής επιδερμίδας, διαθέτει μία πλήρη γκάμα προϊόντων περιποίησης, για τις καθημερινές αλλά και εξειδικευμένες ανάγκες:

την ειδικά σχεδιασμένη σειρά περιποίησης σώματος και μαλλιών των παιδιών με κανονική ή ευαίσθητη επιδερμίδα, Sensitive Kids και το Baby Laundry ειδικά σχεδιασμένο απορρυπαντικό βρεφικών και παιδικών ρούχων με υποαλλεργική και αντιερεθιστική δράση

ειδικά σχεδιασμένο απορρυπαντικό βρεφικών και παιδικών ρούχων με υποαλλεργική και αντιερεθιστική δράση τη SensiTeeth Kids , φροντίδα στοματικής υγιεινής αλλά και ανακούφισης του στοματικού βλεννογόνου από άφθες και στοματικά έλκη

, φροντίδα στοματικής υγιεινής αλλά και ανακούφισης του στοματικού βλεννογόνου από άφθες και στοματικά έλκη την ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης του πολύ ξηρού, εύθραυστου δέρματος με ατοπική προδιάθεση, Atoprel

την εξειδικευμένη σειρά αντηλιακών Sun Care για βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους

για βρέφη, νήπια, παιδιά και εφήβους, προσαρμοσμένα στις ανάγκες τους τη σειρά Lice Free, ολοκληρωμένη αγωγής πρόληψης και εξάλειψης των ψειρών

Επιπλέον, η FREZYDERM φροντίζει και για μια πιο εύκολη καθημερινότητα των μικρών μας φίλων με λύσεις ρινικής αποσυμφόρησης αλλά διαθέτει και συμπληρώματα διατροφής* και προτάσεις βρεφικής και παιδικής διατροφής.

Το Family Sports Park 2025 απέδειξε, ότι αποτελεί κάτι περισσότερο από μια εκδήλωση: είναι ένας θεσμός που προάγει την ανοιχτή πρόσβαση σε ποιοτικές αθλητικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες και ενισχύει έμπρακτα την τοπική κοινωνία.

*Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένη δίαιτας. Το προϊόντα αυτά δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας.