Πόπη Σεμερτζίδου για δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών: «Να αρχίσω απεργία πείνας έξω από τη Βουλή;»

Προκλητική χαρακτηρίστηκε η δήλωση της Πόπης Σεμερτζίδου με φόντο τη δέσμευση των τραπεζικών της λογαριασμών, καθώς φέρεται να έκανε έμμεσα αναφορά στον Πάνο Ρούτσι.

Σε μια δήλωση που από πολλούς χαρακτηρίστηκε «προκλητική» προχώρησε εχθές η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Πόπη Σεμερτζίδου.

Υπενθυμίζεται ότι, έχει δεσμευτεί η περιουσία της πολιτικού, μετά από εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος με φόντο τις επιδοτήσεις που φέρεται να λάμβανε παράνομα με τον σύντροφό της μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

