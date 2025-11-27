Νέα μελέτη αποκαλύπτει έντονη αλλαγή στην παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ το 2017 σε σχέση με το 2025, μετά την αντίδρασή του στις ανησυχίες για «κόπωση».

Νέα ανάλυση του προγράμματος του Ντόναλντ Τραμπ έδειξε μια εντυπωσιακή διαφορά στο πόσες φορές τον είδε το κοινό των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας του, σε σύγκριση με το τώρα.

Η δεύτερη θητεία του Αμερικανού προέδρου έχει χαρακτηριστεί τουλάχιστον αμφιλεγόμενη, με πολλές σοκαριστικές στιγμές καθ’ όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους που βρίσκεται στο αξίωμα. Πρόσφατα, φαίνεται πως ένα άρθρο των New York Times προκάλεσε έντονη αντίδραση από τον πρόεδρο και τον Λευκό Οίκο, αφού ισχυρίστηκε ότι νιώθει τις επιπτώσεις της ηλικίας του κάνοντας λόγο για κόπωση.

Οι διαφορές του 2025 με το 2017

Στο άρθρο αποκαλύφθηκε ότι το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ το 2017 ήταν αισθητά διαφορετικό από το 2025, κάτι που παρουσιάστηκε ως απόδειξη της μειωμένης ενέργειάς του. Ο πρόεδρος απάντησε γρήγορα στις υπονοούμενες αμφιβολίες για τη φυσική του κατάσταση, με μια καυστική επίθεση στον εκδότη από τα social media του. Μάλιστα, ο εκνευρισμός του ήταν τέτοιος, που αποκάλεσε την δημοσιογράφο που υπέγραψε το άρθρο, ως «δημοσιογράφο τρίτης κατηγορίας, άσχημη μέσα και έξω».

Οι NYT ανέφεραν παραδείγματα που θεωρούν ότι αποδεικνύουν την «κόπωση» του Τραμπ, όπως όταν φέρεται να αποκοιμήθηκε μέσα σε 20 λεπτά από τη στιγμή που κάθισε στο Οβάλ Γραφείο κι ενώ ο επικεφαλής των υπηρεσιών Medicare καθώς και πρώην παρουσιαστής τηλεόρασης Dr Oz, μιλούσε για τη μείωση του κόστους των φαρμάκων απώλειας βάρους. Υπήρχαν επίσης και άλλοι παράγοντες που έλαβαν υπόψη.

Σύμφωνα με τους NYT, «οι Αμερικανοί βλέπουν τον κ. Τραμπ λιγότερο από ό,τι συνήθιζαν». Με βάση τη δική τους ανάλυση του προγράμματός του, ισχυρίστηκαν ότι ο Τραμπ «έχει λιγότερες δημόσιες εκδηλώσεις στο πρόγραμμά του και ταξιδεύει λιγότερο εντός της χώρας σε σχέση με το ίδιο χρονικό σημείο κατά το πρώτο έτος της θητείας του, το 2017, αν και πραγματοποιεί περισσότερα ταξίδια στο εξωτερικό».

Επίσης, υποστήριξαν ότι «τηρεί μικρότερο δημόσιο πρόγραμμα από ό,τι συνήθιζε» και ότι, κυρίως, προτιμά να προγραμματίζει τις δημόσιες εμφανίσεις του μεταξύ 12:00 και 17:00. Σύγκριναν τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του Τραμπ το 2017, που ξεκινούσαν κατά μέσο όρο στις 10:31 π.μ., με τις εκδηλώσεις του 2025 και διαπίστωσαν ότι είχε 39% λιγότερες επίσημες εμφανίσεις στη δεύτερη θητεία του.

Το 2017 , ο Τραμπ είχε πραγματοποιήσει 1.688 επίσημες εκδηλώσεις μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 25 Νοεμβρίου, ενώ για τις ίδιες ημερομηνίες φέτος, οι Times υποστηρίζουν ότι πραγματοποίησε 1.029 επίσημες εκδηλώσεις.

Παρά την ανάλυση για την ενέργεια του Αμερικανού προέδρου, ήταν σαφής στην απάντησή του στο Truth Social ότι βρίσκεται σε μάχιμη κατάσταση. Ο Τραμπ έγραψε για τη θητεία του, εν μέρει: «Για να γίνει αυτό απαιτείται πολύς κόπος και ενέργεια, και ποτέ δεν έχω δουλέψει τόσο σκληρά στη ζωή μου. Ωστόσο, παρά όλα αυτά, οι ριζοσπαστικοί αριστεροί τρελοί στους New York Times που σύντομα θα κλείσουν, έκαναν ένα άρθρο εναντίον μου ισχυριζόμενοι ότι ίσως χάνω την ενέργειά μου, παρά τα γεγονότα που δείχνουν το ακριβώς αντίθετο. Ξέρουν ότι αυτό είναι λάθος, όπως σχεδόν τα πάντα που γράφουν για μένα, συμπεριλαμβανομένων των εκλογικών αποτελεσμάτων, ΟΛΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ».

