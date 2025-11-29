Θανατοποινίτης στις ΗΠΑ συνέχισε να μιλάει μετά την θανατηφόρα ένεση

Το 2005 ένας θανατοποινίτης συνέχισε να μιλάει μετά την εκτέλεσή του με θανατηφόρα ένεση.

Μυστήριο και ερωτηματικά προκάλεσε η εκτέλεση ενός θανατοποινίτη στις ΗΠΑ στις 4 Νοεμβρίου 2005 , καθώς συνέχισε να μιλάει μετά τη θανατηφόρα ένεση. Οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι η εκτέλεση πραγματοποιήθηκε κανονικά, λέγοντας ότι η παράταση του χρόνου είχε σκοπό να επιτρέψει στον δολοφόνο να ολοκληρώσει τις τελευταίες του δηλώσεις.

Ο βιαστής και δολοφόνος, Μπράιαν Ντέιβιντ Στέκελ μπόρεσε να μιλήσει καθαρά και με διαύγεια για αρκετά λεπτά, παρά το γεγονός ότι είχε ήδη υποβληθεί στη θανατηφόρα ένεση.

Συνέχισε να μιλάει παρά το κοκτέιλ ουσιών

Ο 36χρονος Αμερικανός, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τον φρικτό βιασμό και τη δολοφονία της 29χρονης Σάντρα Λι Λονγκ, πέρασε τις τελευταίες στιγμές της ζωής του μιλώντας ήρεμα στην οικογένειά του και στους μάρτυρες, παρά το κοκτέιλ θανατηφόρων ουσιών που έτρεχε στο σώμα του.

Μάρτυρες της εκτέλεσης ανέφεραν ότι άκουσαν τον ήχο από το μηχάνημα της ένεσης και είδαν σπασμούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι τα φάρμακα ίσως να μην λειτούργησαν όπως προβλεπόταν. Οι αξιωματούχοι του Ντέλαγουερ, ωστόσο, επέμειναν ότι η διαδικασία εκτέλεσης εξελίχθηκε κανονικά, λέγοντας ότι ο επιπλέον χρόνος δόθηκε απλώς για να μπορέσει ο Στέκελ να ολοκληρώσει τις τελευταίες του δηλώσεις.

Το φρικτό έγκλημα του Στέκελ

Στις τελευταίες του κουβέντες, ο Στέκελ εξέφρασε μεταμέλεια και αποδοχή: «Μπήκα εδώ χωρίς να παλέψω και αποδέχομαι την τιμωρία μου. Ήρθε η ώρα να φύγω. Σας αγαπώ… Είμαι ήρεμος».

Ο Στέκελ είχε καταδικαστεί για τον φρικτό βιασμό και τη δολοφονία της 29χρονης Σάντρα Λι Λονγκ το 1994 στο Γουίλμινγκτον του Ντέλαγουερ. Σε μια πραγματικά τρομακτική υπόθεση, ο Στέκελ παρέσυρε τη Λονγκ στο διαμέρισμά της με το πρόσχημα ότι ήθελε να δανειστεί το τηλέφωνό της. Όταν εκείνη αρνήθηκε τις σεξουαλικές του προτάσεις, της επιτέθηκε, προσπαθώντας να τη στραγγαλίσει με καλσόν και μια κάλτσα.

Αφού τη κακοποίησε σεξουαλικά, ο Στέκελ τη μετέφερε σε ένα υπνοδωμάτιο και έβαλε φωτιά τόσο στην ίδια όσο και στις κουρτίνες. Η Λονγκ πέθανε από εισπνοή καπνού και εγκαύματα που κάλυπταν το 60% του σώματός της.

Μετά τη φρικτή δολοφονία, η ψυχρή συμπεριφορά του Στέκελ συνεχίστηκε. Καθώς η υπόθεση λάμβανε μεγάλη δημοσιότητα, άρχισε να προκαλεί τις αρχές αυτοαποκαλούμενος «Driftwood Killer», τηλεφωνώντας απειλές σε μια πιθανή επόμενη υποψήφια και σε τοπική εφημερίδα.

Τελικά συνελήφθη μεθυσμένος λόγω εκκρεμούς εντάλματος για παρενόχληση και ομολόγησε το έγκλημα το επόμενο πρωί. Στη δίκη του, ο Στέκελ καταδικάστηκε για πολλαπλές κατηγορίες ανθρωποκτονίας πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε θάνατο. Κατά τη φάση της επιβολής ποινής, είπε στους ενόρκους: «Σας ζητώ να με θεωρήσετε υπεύθυνο για αυτό που έκανα… Ξέρω ότι αυτό που έκανα ήταν λάθος, εγωιστικό και απεχθές».

