Ένα απίστευτο και άκρως χιουμοριστικό περιστατικό σημειώθηκε στα Γιαννιτσά, όταν ένας ηλεκτρολόγος μπέρδεψε τις καλωδιώσεις και αντί να φωταγωγήσει τη Μητρόπολη με χριστουγεννιάτικα λαμπάκια, ενεργοποίησε τα πασχαλινά.

Το αποτέλεσμα; Η εικόνα έγινε αμέσως viral, με περαστικούς να απαθανατίζουν τη γιορτινή ανακολουθία.

Πώς συνέβη το μπέρδεμα

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο ηλεκτρολόγος συνδέοντας τις γραμμές έκανε λάθος στην παροχή, ενεργοποιώντας εντελώς διαφορετικό σετ φωτισμού από το προγραμματισμένο. Έτσι, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων, η Μητρόπολη φωτίστηκε… πασχαλινά.

Η ηλεκτροδότηση αποκαταστάθηκε σύντομα, ωστόσο η εικόνα είχε ήδη κάνει τον γύρο των social media.

Όσοι βρίσκονταν στο σημείο δεν έχασαν την ευκαιρία να καταγράψουν το ασυνήθιστο θέαμα. Οι φωτογραφίες και τα βίντεο κυκλοφόρησαν άμεσα στο διαδίκτυο, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια για την πιο… πρόωρη εμφάνιση του Πάσχα.

