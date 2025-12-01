Η Ελλάδα γίνεται φορολογικός «μαγνήτης» για ξένους συνταξιούχους και επενδυτές, καθώς πολλοί απ' αυτούς στρέφονται προς μόνιμη διαμονή στη χώρα μας και το βλέπουν ως μεγάλη ευκαιρία.

Η Ελλάδα καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο στις αιτήσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας, σύμφωνα με την AS, καθώς το ευνοϊκό καθεστώς χαμηλής φορολογίας, το κλίμα και το χαμηλό κόστος ζωής (σε σχέση με το εξωτερικό), προσελκύουν συνταξιούχους, επαγγελματίες και εύπορους επενδυτές από όλον τον κόσμο.

Τα ελληνικά φορολογικά κίνητρα έχουν «εκτοξεύσει» τη ζήτηση για τη χώρα μας. Η ΑΑΔΕ έχει πλέον πάνω από 8.000 αιτήματα, εκ των οποίων τα 750 μόνο ανήκουν στο πρώτο εξάμηνο του 2025. Αιχμή του δόρατος είναι ο σταθερός φόρος του 7% για ξένους συνταξιούχους, που εφαρμόζεται όχι μόνο στις συντάξεις, αλλά και σε λοιπά εισοδήματα απ' το εξωτερικό.

Την ίδια ώρα οι πολίτες στη χώρα μας, βλέπουν όλο και περισσότερα ακίνητα να περνούν σε χέρια ξένων επενδυτών, ενώ το βιοτικό επίπεδο έχει δυσκολέψει εξαιτίας της αύξησης των τιμών, σε συνάρτηση με τους χαμηλούς μισθούς.

Στροφή προς την Ελλάδα: Γιατί οι πλούσιοι βλέπουν τη χώρα μας ως... ευκαιρία

Βέβαια, το πλαίσιο δεν αφορά μόνο τους συνταξιούχους. Όποιος μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και επενδύει 500.000 ευρώ σε ακίνητα, μετοχές ή κρατικά ομόλογα, μπορεί να επωφεληθεί από ετήσιο φόρο 100.000 ευρώ, ανεξαρτήτως απ' το πραγματικό του εισόδημα.

Επιπλέον, για κάθε μέλος της οικογένειας προβλέπεται σταθερή επιβάρυνση 20.000 ευρώ, ενώ το καθεστώς διατηρείται για 15 έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο αιτών δεν φορολογήθηκε στην Ελλάδα για επτά απ' τα οκτώ προηγούμενα χρόνια.

Ο στόχος της κυβέρνησης: Επαναπατρισμός των νέων - Θα πετύχει το εγχείρημα;

Άνθρωποι που εργάστηκαν πέντε από τα έξι τελευταία χρόνια στο εξωτερικό μπορούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα πληρώνοντας το 50% του κανονικού φόρου εισοδήματος για επτά χρόνια.

Η κυβέρνηση στοχεύει να ανακόψει την «αιμορραγία» μυαλών προς το εξωτερικό και να φέρει πίσω ένα μέρος απ' τους 660.000 Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει από το 2010 και μετά.

Από τον Οκτώβριο, η διαδικασία μεταφοράς φορολογικής κατοικίας γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, γεγονός που μειώνει την γραφειοκρατία και καθιστά τη διαδικασία σαφέστερη και ταχύτερη για τους ενδιαφερόμενους.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι τα κίνητρα μπορούν αν προσελκύσουν πλούσιους επενδυτές και συνταξιούχους υψηλού εισοδήματος. Ωστόσο, προειδοποιούν ότι απαιτούνται και άλλες πολιτικές, ώστε αυτοί οι νέοι «κάτοικοι» να επιλέξουν να μείνουν μόνιμα στην Ελλάδα.

