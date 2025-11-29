Τι σημαίνει στην πράξη και γιατί είναι σημαντική η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

H ανακοίνωση της επαναφοράς των συλλογικών συμβάσων εργασίας (ΣΣΕ) το πρωί της Τετάρτης (26/11) σε συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Εργασίας, σχολιάστηκε εκτενώς στην ειδησεογραφία και παρουσιάστηκε ως μια «ιστορική» συμφωνία και στιγμή.

Πράγματι, το καθεστώς των συλλογικών συμβάσεων εργασίας αποδυναμώθηκε σημαντικά μετά το 2010, μετά δηλαδή τα μνημόνια. Πολλές ΣΣΕ πάγωσαν, άλλες δεν μπορούσαν να επεκταθούν και έτσι η ρύθμιση των μισθών μετατοπίστηκε κυρίως στις ατομικές συμβάσεις. Οι εργοδότες δεν δεσμεύονταν από συλλογικούς όρους, οι κατώτερες αμοιβές πιέζονταν συνεχώς προς τα κάτω και η διαπραγματευτική δύναμη των εργαζομένων περιορίστηκε δραστικά.

Παρά τις μεταγενέστερες θεσμικές αλλαγές, η εικόνα παραμένει μέχρι σήμερα ισχνή: Το 2024 υπήρχαν μόλις 47 ενεργές κλαδικές και ομοιοεπαγγελματικές ΣΣΕ, που δυνητικά κάλυπταν περίπου το 28% των εργαζομένων, αλλά στην πράξη μόνο το 20%, καθώς μόλις 7 είχαν κηρυχθεί υποχρεωτικές.

