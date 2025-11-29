Ειδικός εξηγεί τι κάνει το viral «χάπι χωρίς όρια» που παίρνουν οι διάσημοι

Τι πραγματικά κάνει το μεθυλένιο μπλε γνωστό και ως «χάπι χωρίς όρια» που παίρνουν οι διάσημοι.

Μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις υγείας αυτή τη στιγμή είναι το μεθυλένιο μπλε, με κάποιες από τις πιο γνωστές προσωπικότητες παγκοσμίως, να ισχυρίζονται ότι μια δόση από το «μπλε υγρό» έχει βελτιώσει την υγεία τους.

Ένας από αυτούς που το δοκίμασαν είναι ο Bryan Johnson, ο γνωστός «biohacker» που προσπαθεί να κάνει τον εαυτό του νεότερο, αν και από τότε έχει σταματήσει να το χρησιμοποιεί. Άλλοι έχουν ισχυριστεί ότι τα οφέλη του περιλαμβάνουν τη χρήση του ως πιθανό αντίδοτο στη δηλητηρίαση από κυανίδιο.

Κάποιοι το έχουν συγκρίνει με το «χάπι χωρίς όρια» που σε κάνει εξυπνότερο, όπως αυτό που παίρνει ο πρωταγωνιστής στην ταινία «Limitless», αλλά αυτό δεν πρόκειται να σας μετατρέψει σε υπερ-ιδιοφυΐα.

Τι είναι το μεθυλένιο μπλε

Το μεθυλένιο μπλε είναι μια ουσία που δημιουργήθηκε το 1876 για τη βαφή υφασμάτων, αλλά το 1891 διαπιστώθηκε ότι είχε κάποια χρησιμότητα στη θεραπεία της ελονοσίας και έτσι έγινε πιθανή θεραπευτική επιλογή.

Έχει επίσης χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της σπάνιας διαταραχής του αίματος μεθαιμοσφαιριναιμίας, κατά την οποία τα ερυθρά αιμοσφαίρια δεν μεταφέρουν αρκετό οξυγόνο, ενώ άνθρωποι το έχουν χρησιμοποιήσει και για διάφορες άλλες παθήσεις, παρά την έλλειψη σωστής ρύθμισης.

Οι ειδικοί πάντως συνιστούν προσοχή στη χρήση του, καθώς μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό και να είναι επικίνδυνο σε ακατάλληλη χρήση, οπότε πρέπει να ακολουθούνται πάντα οι οδηγίες.

Τι πραγματικά κάνει το μεθυλένιο μπλε

Ενώ υποστηρίζεται ότι είναι ένα «νοοτροπικό», μια ουσία που ενισχύει τη γνωστική λειτουργία, επιβραδύνει τη γήρανση και βοηθά τη μνήμη και τη διάθεση, η τεκμηριωμένη αλήθεια απέχει πολύ από αυτούς τους ισχυρισμούς. Ο καθηγητής Lorne J. Hofseth από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καρολίνας εξήγησε στο Science Alert ότι το μεθυλένιο μπλε μπορεί να εισέλθει στον εγκέφαλο διαπερνώντας τον προστατευτικό ιστό γύρω του.

Μελέτες έχουν επίσης δείξει ότι μπορεί να είναι ευεργετικό για τα μιτοχόνδρια (αποτελούν το «εργοστάσιο ενέργειας» του κυττάρου) αν και ο καθηγητής είπε ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να προσδιοριστεί τι κάνει ακριβώς η ουσία.

Είναι απαραίτητο να γίνει περισσότερη έρευνα για τις επιδράσεις του μεθυλενίου μπλε, καθώς οι τρέχουσες μελέτες έχουν γίνει σε αρουραίους και σε κύτταρα εργαστηρίου. Τα αποτελέσματα αυτά υποδεικνύουν ότι ίσως ενισχύει τη μνήμη και βελτιώνει τη μάθηση, όμως είναι διαφορετικό να μελετάει κανείς τους αρουραίους από ότι τους ανθρώπους. Ο καθηγητής Hofseth ανέφερε ότι μια μικρή μελέτη βρήκε ότι ενίσχυσε ελαφρά τη μνήμη, αλλά άλλες έρευνες έδειξαν ότι δεν βελτίωσε τις γνωστικές ικανότητες.

Τι έχουν πει οι ειδικοί για το μεθυλένιο μπλε

Άλλοι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο να παίρνουν οι άνθρωποι αυτή την ουσία χωρίς να γνωρίζουν τι μπορεί να κάνει στο σώμα τους. Κάποιοι έχουν ισχυριστεί ότι βοήθησε στη θεραπεία του καρκίνου ή ότι κάνει κάθε λογής θαυμαστά πράγματα στο σώμα, αλλά οι ανεπιβεβαίωτες μαρτυρίες είναι πολύ επικίνδυνο να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.

Η νευροεπιστήμονας Anne-Sophie Fluri είπε στη Mail: «Χωρίς αξιόπιστες αποδείξεις από ανθρώπινες μελέτες, αυτοί οι ισχυρισμοί είναι στην καλύτερη περίπτωση εικασίες και στη χειρότερη δυνητικά επικίνδυνοι. Ο εγκέφαλος δεν είναι μηχανή που μπορείς απλά να βελτιστοποιήσεις όπως ένα smartphone».

Παράλληλα, ο Dr. Ian Musgrave από το Πανεπιστήμιο της Αδελαΐδας προειδοποίησε στον Guardian ότι το μεθυλένιο μπλε «απέτυχε σε μεγάλο βαθμό στις ανθρώπινες κλινικές δοκιμές για τη θεραπεία της νόσου Αλτσχάιμερ». Είπε επίσης, ότι είναι αντιοξειδωτικό και είχε «ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε καλλιέργειες ιστών», αλλά τόνισε ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι στους ανθρώπους έχει σημαντικές αντιγηραντικές επιδράσεις».

Η υπερβολική λήψη του μπορεί επίσης να προκαλέσει σύνδρομο σεροτονίνης, μια δυνητικά θανατηφόρα κατάσταση, ειδικά σε άτομα που παίρνουν SSRIs, ενώ η υπερδοσολογία μπορεί επίσης να προκαλέσει μεθαιμοσφαιριναιμία. Πόνος στα άκρα, ναυτία, εφίδρωση και αλλαγές στο χρώμα της γλώσσας και του δέρματος είναι επίσης πιθανοί κίνδυνοι. Επίσης, μπορεί να κάνει τα ούρα μπλε.

