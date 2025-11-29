Η πιο βρώμικη πόλη του κόσμου αποκαλύφθηκε και έχει επικριθεί για τα κατεστραμμένα κτίρια και τα σκουπίδια στους δρόμους.

Βρέθηκε η πιο βρώμικη πόλη στον κόσμο. Ποια είναι αυτή; Σύμφωνα με την Radical Storage (παγκόσμια εταιρεία αποθήκευσης αποσκευών) όσοι

επιθυμούν να απολαύσουν μια καθαρή διαβίωση, αποφεύγουν να επισκεφτούν τη Βουδαπέστη.

Η πρωτεύουσα της Ουγγαρίας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας ως «η πιο βρώμικη πόλη της Ευρώπης», με πάνω από το 37,9% των κριτικών σχετικών με την καθαριότητα να κάνουν λόγο για βρώμα ή κακή συντήρηση.

Οι αναφορές των τουριστών

Αναφορές στο διαδίκτυο από επισκέπτες και τουρίστες για θέματα καθαριότητας μιλούν για μια παρατημένη πόλη. Ένας χρήστης του Reddit έγραψε: «Γιατί υπάρχουν τόσα πολλά σκουπίδια και άχρηστα αντικείμενα από τα σπίτια των ανθρώπων στους δρόμους της Βουδαπέστης;». Και πρόσθεσε: «Φαίνεται σαν να είναι όλα ελεύθερα! Οι άνθρωποι ψάχνουν για οτιδήποτε και τα πάντα. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Χρήστες στα σχόλια εξήγησαν ότι στην πόλη, κάθε τμήμα κάθε δήμου έχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία κάθε χρόνο, κατά την οποία το συμβούλιο συλλέγει αντικείμενα που δεν χρειάζονται πλέον. «Στα κεντρικά διαμερίσματα όπου κινούνται οι τουρίστες, αυτό μπορεί να είναι αντιαισθητικό», ανέφεραν.

Άλλες αναφορές συμφωνούν με τους παραπάνω ισχυρισμούς, με μια αναφορά στο TripAdvisor να λέει: «Η Βουδαπέστη είναι όμορφη αλλά παλιά και κάπως βρώμικη!» Ένας επισκέπτης έγραψε στο Quora: «Γιατί η Βουδαπέστη είναι τόσο βρώμικη;».

Εικόνες στο διαδίκτυο που δείχνουν μπουκάλια μπύρας και σκουπίδια διασκορπισμένα στους δρόμους επιβεβαιώνουν αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η πρώτη πεντάδα της λίστας

Μετά τη Βουδαπέστη, σε πόλεις όπως η Ρώμη, το Παρίσι και η Φλωρεντία, όπου υπάρχουν αρχαιολογικοί χώροι και μεγάλος αριθμός τουριστών, η καθαριότητα φαίνεται να είναι μεγαλύτερη πρόκληση. Η Ιταλία έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα καθαριότητας συνολικά, σύμφωνα με την έρευνα της Radical Storage.

Η Ρώμη κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη λίστα των πιο βρώμικων πόλεων, με το 35,7% των κριτικών να είναι αρνητικές.

Την τρίτη θέση κατέλαβε το Λας Βέγκας, με το 31,6% των κριτικών για την καθαριότητα να είναι αρνητικές.

Στην τέταρτη θέση βρέθηκε η Φλωρεντία, με το 29,6% των κριτικών να είναι αρνητικές.

Το Παρίσι ήρθε πέμπτο, με το 28,2% των κριτικών να εκφράζουν αρνητική γνώμη.

Η Ιταλία έχει την τιμητική της στη λίστα

Από όλες τις χώρες, η Ιταλία έχει τις περισσότερες πόλεις μεταξύ των πιο βρώμικων του κόσμου, με τέσσερα ιστορικά κέντρα – Ρώμη, Φλωρεντία, Μιλάνο και Βερόνα – να κατατάσσονται στις πρώτες 10 θέσεις για το υψηλότερο ποσοστό αρνητικών κριτικών καθαριότητας.

Η νέα μελέτη της Radical Storage ανέλυσε πάνω από 70.000 κριτικές στο Google για τα 10 κορυφαία αξιοθέατα σε 100 πόλεις, σύμφωνα με τον Δείκτη Top City Destinations της Euromonitor. Στη συνέχεια, καθόρισε ποιες πόλεις βρίσκονται στις υψηλότερες και χαμηλότερες θέσεις σε θέματα καθαριότητας.

Οι διαδικτυακές κριτικές των τελευταίων δώδεκα μηνών σαρώθηκαν για λέξεις όπως «καθαρό» και «βρώμικο», προκειμένου να μετρηθεί ποιες πόλεις συχνότερα επαινούνται ή επικρίνονται.

Οι δέκα πιο βρώμικες πόλεις του κόσμου

Ακολουθεί η λίστα με τις 10 πιο βρώμικες πόλεις του κόσμου.

Βουδαπέστη, Ουγγαρία (37,9% των κριτικών που σχετίζονται με την καθαριότητα ήταν αρνητικές) Ρώμη, Ιταλία (35,7%) Λας Βέγκας, ΗΠΑ (35,7%) Φλωρεντία, Ιταλία (29,6%) Παρίσι, Γαλλία 28,2%) Μιλάνο, Ιταλία (26,8%) Βερόνα, Ιταλία (26,2%) Φρανκφούρτη, Γερμανία (24,6%) Βρυξέλλες, Βέλγιο (24,4%) Κάιρο, Αίγυπτος (23,6%)

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ