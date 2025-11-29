Δημητρακόπουλος: «Δέχομαι απειλές ότι θα σκοτώσουν την Ιωάννα Τούνη»

Απειλές για τη ζωή τους δέχονται η Ιωάννα Τούνη και ο δικηγόρος της στην υπόθεση revenge porn Μιχάλης Δημητρακόπουλος.

Το πρωί της Παρασκευής (28/11) η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn. Ωστόσο, η δίκη διακόπηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε από το δικαστήριο από την πίσω πόρτα, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή από τα media και τους φωτογράφους.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr