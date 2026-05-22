Ξεσπά ο γιος της ασθενούς για το νέο περιστατικό με «φακελάκι»: «Γυρνάω και τον βλέπω πίσω μου, τρόμαξα»

Η οργή του γιου για τον αναισθησιολόγο που ζητούσε φακελάκι. Όλο το παρασκήνιο και το βίντεο της ντροπής στο δημόσιο νοσοκομείο.

Νέες διαστάσεις παίρνει το περιστατικό με τον αναισθησιολόγο που καταγράφηκε σε βίντεο να ζητάει «φακελάκι» από ασθενή σε δημόσιο νοσοκομείο της Αττικής. Ο γιος της γυναίκας λύνει τη σιωπή του και αποκαλύπτει στην κάμερα τις ασφυκτικές πιέσεις που δέχτηκαν από τον γιατρό, μέχρι και λίγα δευτερόλεπτα πριν την είσοδο στο χειρουργείο.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο γιος της ασθενούς, η μητέρα του αναρρώνει και η επέμβαση στέφθηκε με επιτυχία, τονίζοντας μάλιστα πως «το χειρουργείο πήγε καλά, εξαιρετικός γιατρός ήταν» αναφερόμενος στον χειρουργό. Ωστόσο, η συμπεριφορά του αναισθησιολόγου σκίασε τη διαδικασία.

