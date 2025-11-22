Η πρώτη γυναίκα που θα εκτελεστεί μετά από 200 χρόνια μαθαίνει την ημερομηνία θανάτου της (vid)

Πολιτεία των ΗΠΑ ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη γυναίκα μετά από 200 χρόνια, για ένα φρικτό έγκλημα το μακρινό 1995.

Μια πολιτεία των ΗΠΑ προετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη γυναίκα μετά από 200 χρόνια, αφού το Ανώτατο Δικαστήριο όρισε επίσημα την ημερομηνία εκτέλεσής της, σχεδόν 30 χρόνια μετά το έγκλημα της.

Η Christa Gail Pike είναι η μοναδική γυναίκα-θανατοποινίτης του Τενεσί, μετά την καταδίκη της το 1996 για τη δολοφονία της της 19χρονης Colleen Slemmer, το 1995.

Η φρικτή δολοφονία του 1995

Η Slemmer ήταν συμμαθήτριά της, η οποία παγιδεύτηκε και οδηγήθηκε στον θάνατό της από την Pike, τον πρώην φίλο της Tadaryl Shipp και τη φίλη τους Shadolla Peterson, στο Κnoxville. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι κατάφεραν να την οδηγήσουν σε μια ήσυχη περιοχή λέγοντάς της ότι θα λύσουν ειρηνικά τις εντάσεις σχετικά με το υποτιθέμενο ενδιαφέρον της για τον Shipp.

Ωστόσο, όταν η Slemmer έφτασε εκεί, χτυπήθηκε, μαχαιρώθηκε και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, χαράχτηκε επίσης ένα πεντάγραμμο στο στήθος της. Κατά την διάρκεια του εγκλήματος, η Pike που ήταν τότε 18 ετών, φέρεται να κράτησε ένα κομμάτι του κρανίου της Slemmer για να το δείξει σε άλλους μαθητές στο σχολείο. Μόλις 36 ώρες αργότερα, οι τρεις δράστες του εγκλήματος συνελήφθησαν.

Η καταδίκη σε θάνατο

Κατά την ομολογία της, η Pike ισχυρίστηκε ότι αυτοί και οι φίλοι της προσπάθησαν απλώς να τρομάξουν το θύμα της, αλλά τα πράγματα ξέφυγαν, οδηγώντας στη δολοφονία της. Στις 22 Μαρτίου 1996, η Pike κρίθηκε ένοχη για φόνο πρώτου βαθμού και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Τον προηγούμενο μήνα, το Ανώτατο Δικαστήριο του Τενεσί όρισε την ημέρα εκτέλεσής της ως 30 Σεπτεμβρίου 2026 και η Pike μπορεί να υποβληθεί σε μια εξαιρετικά βίαιη μέθοδο εκτέλεσης.

Ενώ οι κρατούμενοι στο θάλαμο θανάτου του Τενεσί συνήθως εκτελούνται με θανατηφόρα ένεση, η ηλεκτρική καρέκλα είναι επίσης εξουσιοδοτημένη από την πολιτεία, αλλά μπορεί να επιλεγεί μόνο σε περιπτώσεις όπου το άτομο διέπραξε έγκλημα με θανατική ποινή πριν από την 1η Ιανουαρίου 1999.

Ανεξάρτητα από τη μέθοδο, η 49χρονη θα γίνει η πρώτη γυναίκα που εκτελείται στην πολιτεία των ΗΠΑ μετά από περισσότερα από 200 χρόνια, με την τελευταία εκτέλεση να χρονολογείται το 1820.

Η ύστατη προσπάθεια των δικηγόρων της

Σύμφωνα με το WBIR Channel 10, πιστεύεται ότι η εκτέλεση της Pike θα πραγματοποιηθεί στο Riverbend Maximum Security Institution στο Νάσβιλ, αλλά αυτό δεν έχει εμποδίσει τους δικηγόρους της από το να προσφύγουν με βάση την ψυχική υγεία. Οι δικηγόροι της συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι ήταν νέα κατά τη διάρκεια του εγκλήματος και είχε ιστορικό παιδικού τραύματος, σεξουαλικής κακοποίησης και ψυχικής νόσου.

«Η παιδική ηλικία της Christa ήταν γεμάτη χρόνια σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης και παραμέλησης», δήλωσε η ομάδα υπεράσπισης της Pike, σύμφωνα με το CBS News. «Με χρόνο και θεραπεία, έχει γίνει μια στοχαστική γυναίκα με βαθιά λύπη για το έγκλημά της». Η Pike διαγνώστηκε με διπολική διαταραχή και μετεγχειρητική διαταραχή stress μετά τη δολοφονία της Slemmer, καταστάσεις που οι δικηγόροι της προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν ως λόγους κατά της εκτέλεσής της.

