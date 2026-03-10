Παραδόθηκε το γήπεδο 5x5 της Τριανδρίας: Νέα σημαντική κοινωνική-αθλητική προσφορά του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ και της εταιρείας ΑΝΑΔΟΜΩ

Ένα νέο, σύγχρονο γήπεδο 5x5 παραδόθηκε στους κατοίκους της Τριανδρίας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αποτελώντας ακόμη μία ουσιαστική κοινωνική και αθλητική προσφορά του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ στην πόλη.

Το έργο, που είχε συνολικό προϋπολογισμό άνω των 35.000 ευρώ, υλοποιήθηκε με την σημαντική συμβολή της εταιρείας ΑΝΑΔΟΜΩ, Χορηγού του Διεθνούς Μαραθωνίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και του Διεθνούς Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου Θεσσαλονίκης που διοργανώνει ο ιστορικός σύλλογος, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη διαρκή μέριμνα για την ενίσχυση του αθλητισμού υγείας και της ποιότητας ζωής στις γειτονιές της πόλης.

Η παράδοση του γηπέδου 5x5 της Τριανδρίας έρχεται να προστεθεί σε μία μακρά αλυσίδα παρεμβάσεων, επιβεβαιώνοντας ότι ο ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ συνεχίζει με συνέπεια να επενδύει σε δράσεις κοινωνικής προσφοράς με μετρήσιμο και διαχρονικό αποτύπωμα, έχοντας τον αθλητισμό ως μοχλό κοινωνικής συνοχής και βιώσιμης ανάπτυξης.

Το αναπλασμένο γήπεδο 5x5 εγκαινιάστηκε από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη και αποτελεί έναν ανοιχτό και προσβάσιμο χώρο άθλησης για τα παιδιά, τους νέους αλλά και όλους τους κατοίκους της Τριανδρίας, προσφέροντας τη δυνατότητα καθημερινής άσκησης, παιχνιδιού και κοινωνικής συναναστροφής.

Ο ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ, με σταθερό προσανατολισμό στην κοινωνική προσφορά και σε συνεργασία με χορηγούς που συμμερίζονται το ίδιο όραμα, συνεχίζει να βοηθά τον Δήμο Θεσσαλονίκης να υλοποιεί έργα ουσίας που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Έργα που ενισχύουν τον αθλητισμό βάσης, καλλιεργούν την ενεργή συμμετοχή των νέων και συμβάλλουν στη δημιουργία μιας σύγχρονης και ζωντανής πόλης.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση αποτελεί άλλη μία προσφορά των διοργανώσεων του ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ στην πόλη και στη χώρα, ως μέρος της κοινωνικής του προσφοράς, πέραν της αθλητικής, πολιτιστικής, τουριστικής και οικονομικής ωφελιμότητας που παράγουν οι διοργανώσεις του. Μέσα από τις δράσεις του, αποδεικνύει διαχρονικά ότι οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις μπορούν να επιστρέφουν έμπρακτα αξία στην κοινωνία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΜΕΑΣ ΤΡΙΤΩΝ έχει υλοποιήσει, από το 2013 έως σήμερα, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς, το οποίο περιλαμβάνει ενδεικτικά τις εξής δράσεις: