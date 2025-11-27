Και τρίτο βρέφος νεκρό από κοκκύτη στο Κεντάκι: Σε έξαρση η ασθένεια

Τρίτο βρέφος πεθαίνει από κοκκύτη στο Κεντάκι, ενώ τα κρούσματα σε εθνικό επίπεδο παραμένουν υψηλά για δεύτερη σερί χρονιά. Ο εμβολιασμός παραμένει κρίσιμη προστασία.

Ακόμη ένα βρέφος στο Κεντάκι έχασε τη ζωή του από κοκκύτη φέτος, σηματοδοτώντας τον τρίτο θάνατο από αυτή την θανατηφόρα ασθένεια στην πολιτεία. Πρόκειται για βρέφος που δεν είχε εμβολιαστεί, ενώ πριν από το 2025 η τελευταία καταγραφή θανάτου βρέφους από κοκκύτη στο Κεντάκι χρονολογείται το 2018.

Οι κρατικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η πολιτεία βιώνει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα κοκκύτη από το 2012, με τουλάχιστον 566 καταγεγραμμένα κρούσματα φέτος και αναμένοντας αύξηση τις επόμενες εβδομάδες.

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε για έναν ακόμη θάνατο βρέφους και ανησυχούμε για τον όγκο των κρουσμάτων που βλέπουμε σε όλη την πολιτεία», δήλωσε ο Steven Stack, υπουργός Υγείας και Οικογενειακών Υπηρεσιών του Κεντάκι. «Συνεχίζουμε να παροτρύνουμε τους κατοίκους να κάνουν το εμβόλιο κατά του κοκκύτη και να είναι ενημερωμένοι για όλα τα συνιστώμενα εμβόλια. Η πρόληψη μέσω εμβολιασμού προστατεύει όχι μόνο το άτομο αλλά και τους γύρω του».

Αύξηση κρουσμάτων μετά την πανδημία

Σε εθνικό επίπεδο, έχουν αναφερθεί πάνω από 25.000 κρούσματα κοκκύτη μέχρι στιγμής το 2025, ενώ το 2024 ο αριθμός ξεπέρασε τα 33.000 μέχρι τον Νοέμβριο. Η δραστηριότητα είχε μειωθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, αλλά τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) επισημαίνουν ότι πολλά περιστατικά δεν αναγνωρίζονται ή δεν αναφέρονται.

Το Τέξας αναφέρει τη μεγαλύτερη δραστηριότητα με πάνω από 3.500 κρούσματα και δύο θανάτους βρεφών, ενώ Λουιζιάνα και Ουάσινγκτον καταγράφουν επίσης υψηλή έξαρση. Οι ειδικοί συνδέουν την αύξηση με τη μείωση των ποσοστών εμβολιασμού κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι παιδίατροι συνιστούν τα βρέφη από 2 μηνών και άνω να ξεκινούν τη σειρά εμβολιασμού πέντε δόσεων κατά του κοκκύτη. Σημαντική είναι επίσης η ανοσοποίηση εγκύων και φροντιστών βρεφών, για να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι.

Η νέα έξαρση υπενθυμίζει τη σημασία των εμβολιασμών και της ενημέρωσης του κοινού, καθώς ο κοκκύτης παραμένει απειλή για τα βρέφη και τις ευπαθείς ομάδες.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ