Έρευνα στη Γαλλία για τον πρώην επικεφαλής της Frontex – Καταγγελίες για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Το Εφετείο του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα σε βάρος του πρώην επικεφαλής της Frontex, Φαμπρίς Λετζερί, για φερόμενη συνέργεια σε επαναπροωθήσεις μεταναστών.

Στο επίκεντρο δικαστικής έρευνας για σοβαρές καταγγελίες περί συνέργειας σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, βρίσκεται ο πρώην επικεφαλής της Frontex, Φαμπρίς Λετζερί, μετά από απόφαση του Εφετείου του Παρισιού.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές που επικαλείται το Reuters, η διαδικασία ξεκίνησε έπειτα από προσφυγή οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες επιμένουν ότι ο πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής συνοριοφυλακής είχε ενεργό ρόλο σε πρακτικές επαναπροώθησης μεταναστών.

Ο Λετζερί, που παραιτήθηκε το 2022 έπειτα από επτά χρόνια στη θέση -σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη βρέθηκε αντιμέτωπη με την κορύφωση της μεταναστευτικής κρίσης- είχε κατηγορηθεί κατ’ επανάληψη ότι επέδειξε ανοχή σε επιχειρήσεις αποτροπής αιτούντων άσυλο στα ευρωπαϊκά σύνορα.

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά από μήνυση που κατατέθηκε το 2024 από τη Γαλλική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την οργάνωση Utopia 56. Οι οργανώσεις υποστηρίζουν ότι ο πρώην αξιωματούχος ενθάρρυνε στελέχη της Frontex να συνδράμουν τις ελληνικές και λιβυκές αρχές στην αναχαίτιση σκαφών με μετανάστες, με στόχο την αποτροπή εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Εφετείο αποφάσισε να ανοίξει την έρευνα στις 18 Μαρτίου, ανατρέποντας προηγούμενη απόφαση που είχε απορρίψει την καταγγελία. Εκτιμάται ότι η δικαστική διαδικασία θα έχει μεγάλη διάρκεια, δεδομένης της σοβαρότητας των ισχυρισμών και της πολυπλοκότητας της υπόθεσης.

Ο Λετζερί, ο οποίος σήμερα είναι ευρωβουλευτής με το κόμμα της γαλλικής άκρας δεξιάς, απορρίπτει διαχρονικά τις κατηγορίες. Την Τρίτη δήλωσε πως δεν είχε ενημέρωση για την απόφαση των γαλλικών αρχών και δεν προχώρησε σε περαιτέρω σχόλια.

Σε περίπτωση που οι εισαγγελικές αρχές κινηθούν προς απαγγελία κατηγοριών, θα απαιτηθεί προηγουμένως η άρση της βουλευτικής ασυλίας του, μέσω σχετικής διαδικασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η υπόθεση αναδεικνύει εκ νέου το ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στη Μεσόγειο, η οποία παραμένει η πιο επικίνδυνη διαδρομή παγκοσμίως. Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, από το 2014 περίπου 34.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοούνται επιχειρώντας να τη διασχίσουν.

