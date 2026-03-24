Τραμπ: «Το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Έχουμε κερδίσει τον πόλεμο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν συμφώνησε να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία «δώρο» για τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε στις συνομιλίες, τις χώρες του Κόλπου και τις αλλαγές στο ιρανικό καθεστώς.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε σε δηλώσεις του ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Μιλώντας στους δημοσιογράφους, τόνισε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές «συνομιλούν λογικά» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ξεκαθάρισε ότι η απαγόρευση των πυρηνικών αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία. «Δεν θέλω να το πω εκ των προτέρων, αλλά συμφώνησαν ότι δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικό όπλο. Το έχουν συμφωνήσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση για τις χώρες του Κόλπου και τη στάση τους κατά τη διάρκεια της κρίσης με το Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ήταν «εξαιρετικά» και χαρακτήρισε το Κατάρ «υπέροχο».

Reporter: What made you change your mind about a ceasefire?

Trump says that Iran agrees that they cannot have a nuclear weapon



@SenMullin sworn in as new Secretary of Homeland Security, President Trump takes questions

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν «κερδίσει τον πόλεμο» και τόνισε ότι οι Ιρανοί του προσέφεραν ένα «πολύ σημαντικό έπαθλο» που αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, συνδεόμενο με το Στενό του Ορμούζ. «Ήταν ένα πολύ μεγάλο δώρο που άξιζε ένα τεράστιο χρηματικό ποσό… οπότε αυτό σήμαινε ένα πράγμα για μένα. Έχουμε να κάνουμε με τους σωστούς ανθρώπους», δήλωσε.

Όσον αφορά την κατάσταση στο Ιράν, ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι αμερικανο-ισραηλινές επιχειρήσεις οδήγησαν σε αλλαγή καθεστώτος, επισημαίνοντας ότι η νέα ομάδα ηγετών είναι υπό εξέταση: «Σκοτώσαμε όλη την ηγεσία τους, και μετά συγκεντρώθηκαν για να επιλέξουν νέους ηγέτες και σκοτώσαμε όλους αυτούς. Τώρα έχουμε μια νέα ομάδα. Ας δούμε πώς θα εξελιχθεί». Παρά τη δήλωση περί συμφωνίας, τόνισε με σαφήνεια ότι «δεν εμπιστεύομαι κανέναν».

