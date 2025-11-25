Ανακούφιση μετά την απελπισία: Γιατί αναγκάστηκε να ζήσει στο μικροσκοπικό σπίτι των πεθερικών του

Οικογένεια στην Ουάσινγκτον ζει 16 μήνες σε τροχόσπιτο λόγω καθυστερήσεων στην κατασκευή μικρού σπιτιού χωρίς δάνειο, αντιμετωπίζοντας γραφειοκρατία και δυσκολίες

Μια οικογένεια στην πολιτεία της Ουάσινγκτον συμπληρώνει πλέον πάνω από έναν χρόνο διαβίωσης σε ένα τροχόσπιτο επτά μέτρων, καθώς η κατασκευή του νέου τους σπιτιού καθυστερεί ξανά και ξανά, ανατρέποντας τα αρχικά σχέδιά τους.

Τον Απρίλιο του 2024, το ζευγάρι πούλησε το ευρύχωρο σπίτι των 370 τ.μ. που διέθετε στην Κόντρετον και μετακόμισε στην ιδιοκτησία των γονιών της συζύγου. Μαζί με τον έφηβο γιο τους και τα κατοικίδια -τρία σκυλιά και ένα ιγκουάνα- εγκαταστάθηκαν προσωρινά στο μικρό τροχόσπιτο, με σκοπό να αποπληρώσουν το στεγαστικό τους δάνειο και παράλληλα να βρίσκονται κοντά στα πεθερικά, ώστε να μπορούν να τα στηρίζουν όσο μεγαλώνουν.

Τα χρήματα από την πώληση του παλιού σπιτιού επρόκειτο να αξιοποιηθούν για την ανέγερση μιας μικρής, αυτόνομης κατοικίας (ADU) σε οικόπεδο στο Άρλινγκτον. Η ιδέα ήταν απλή: ένα μικρό, λειτουργικό σπίτι, χωρίς νέα τραπεζική επιβάρυνση. Μόνο που τα σχέδια αυτά σκοντάφτουν ακόμη και σήμερα σε συνεχείς καθυστερήσεις - ήδη πάνω από 16 μήνες.

Το προκατασκευασμένο σπίτι των 110 τ.μ., με τρία υπνοδωμάτια και δύο μπάνια, αποδείχθηκε τελικά το εύκολο κομμάτι. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο μαραθώνιος των διαδικασιών: άδειες δόμησης, μελέτες, έλεγχοι για το πηγάδι, σχεδιασμός συστημάτων και σειρά επιθεωρήσεων που απαιτούνταν για να προχωρήσει το έργο.

Όταν η γραφειοκρατία γίνεται εμπόδιο

Η μεγαλύτερη ανατροπή ήρθε όταν εντοπίστηκε νέος υγρότοπος στην περιοχή, γεγονός που ανάγκασε την οικογένεια να αναπροσαρμόσει τα σχέδιά της και να περιμένει εκ νέου εγκρίσεις. Εν τω μεταξύ, ο καθημερινός συμβιβασμός στο στενό τροχόσπιτο προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη πίεση. Ο χώρος είναι μικρός, οι συνθήκες ασφυκτικές και η καθημερινότητα για τρία άτομα και τρία ζώα δεν είναι καθόλου εύκολη.

Στα τέλη Ιουνίου, το νέο σπίτι παραδόθηκε και τοποθετήθηκε πλέον στη βάση του. Ωστόσο, οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, τα υδραυλικά και το εσωτερικό του παραμένουν ημιτελή. Παρά τα περισσότερα από 275.000 δολάρια που έχουν ήδη δαπανηθεί, η οικογένεια εξακολουθεί να ελπίζει πως η υπομονή της θα ανταμειφθεί και πως το πολυπόθητο τέλος της ζωής στο τροχόσπιτο δεν αργεί...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ