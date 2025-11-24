Ο άνθρωπος που περπατάει 27 χρόνια σε όλο τον κόσμο αποκαλύπτει τα δύο πιο τρομακτικά μέρη (vid)

Ένας άνδρας που έχει περάσει 27 χρόνια περπατώντας σε όλο τον κόσμο με τα πόδια αποκάλυψε μερικά από τα πιο τρομακτικά μέρη που έχει επισκεφτεί, εξηγώντας τους λόγους.

Σε ηλικία 29 ετών, ο Karl Bushby ξεκίνησε με τα πόδια από την Punta Arenas της Χιλής για το μακρινό ταξίδι επιστροφής στο Ηνωμένο Βασίλειο, χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα μέσο μεταφοράς. Τώρα στα 56 του, ο Bushby έχει σχεδόν φτάσει πίσω στην Αγγλία, όμως μπορεί να χρειαστεί να κολυμπήσει στη Μάγχη από τη Γαλλία για να φτάσει εκεί.

Μιλώντας στο CBS News για το επερχόμενο εμπόδιό του, είπε: «Το κολύμπι είναι χάλια, φίλε. Απλώς χάλια. Δεν είμαι κολυμβητής. Δεν μου αρέσει». Γνωρίζοντας ότι βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία, ο Bushby παραδέχτηκε ότι νιώθει «άβολα» και παρομοίασε το τέλος με το πώς νιώθει «οποιοσδήποτε έχει μια πολύχρονη καριέρα όταν έρχεται η ώρα να συνταξιοδοτηθεί».

Σε άλλο σημείο, στη συζήτησή του με τον Ramy Inocencio του CBS, ο Bushby αποκάλυψε μερικές από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες που είχε στα 27 χρόνια των ταξιδιών του.

Τα δύο πιο τρομακτικά μέρη που βρέθηκε ο Bushby

Μία από τις δύο πιο τρομακτικές εμπειρίες που του ήρθαν στο μυαλό συνέβη το 2000, όταν διέσχισε το Darién Gap, μια έκταση τροπικού δάσους στα σύνορα Παναμά–Κολομβίας χωρίς δρόμους. Ο Bushby θυμήθηκε ότι βρισκόταν «στο μέσο μιας εμπόλεμης ζώνης», προσθέτοντας: «Υπήρχε ολόκληρο επίπεδο από πάνω, με καρτέλ και φυτείες ναρκωτικών, και έπειτα μια πραγματικά, πραγματικά δύσκολη ζούγκλα».

Διέσχισε επίσης, το Στενό του Μπέρινγκ, ανάμεσα στον Ειρηνικό και τον Αρκτικό Ωκεανό και έγινε ο πρώτος Βρετανός που το έκανε. Κατά τη διάρκεια της πορείας του, είπε ότι είχε μια συνάντηση με μια πολική αρκούδα. «Βρίσκεσαι σε έναν πολύ επικίνδυνο κόσμο, που μπορεί να σε σκοτώσει μέσα σε 20 λεπτά αν κάνεις λάθος», είπε.

Σε άλλη συνέντευξη, ο Bushby μίλησε για το πόσο δύσκολο ήταν το ταξίδι αυτά τα 27 χρόνια. Μιλώντας στο BBC Radio Humberside τον περασμένο Ιούνιο, είπε: «Έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές δυσκολίες με προβλήματα βίζας, οικονομικές κρίσεις, την πανδημία — τα πάντα. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο, αλλά πάντα μέναμε πιστοί στο στόχο μας και ποτέ δεν δεχτήκαμε να κάνουμε συμβιβασμούς στη διαδρομή».

Ο Bushby αποκλείστηκε από το να ταξιδέψει μέσω Ρωσίας ή Ιράν, οπότε βρέθηκε να πρέπει να κολυμπήσει στη Κασπία Θάλασσα (κάνοντάς τον τον πρώτο άνθρωπο που το έχει κάνει ποτέ). Η υδάτινη αυτή έκταση είναι πάνω από 143.000 τετραγωνικά μίλια και συνορεύει με πέντε χώρες: Καζακστάν, Ρωσία, Τουρκμενιστάν, Αζερμπαϊτζάν και Ιράν.

