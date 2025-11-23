Χρέωση 50 δισ. δολαρίων στον λογαριασμό της μετά τη βραδινή έξοδο – Τι συνέβη

Μια γυναίκα ανακάλυψε ότι ο τραπεζικός της λογαριασμός είχε χρεωθεί με 50 δισ. δολάρια μετά από βραδινή έξοδο. Η τράπεζα εξηγεί τι συνέβη.

Μια βραδινή έξοδος κατέληξε σε απίστευτη περιπέτεια για μια γυναίκα στις ΗΠΑ, η οποία είδε στην τραπεζική της εφαρμογή ότι… χρωστούσε 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Το εξωφρενικό ποσό εμφανίστηκε ξαφνικά στον λογαριασμό της Μάντι ΜακΓκάιβερν, προκαλώντας της σοκ και σύγχυση.

Η ίδια και ο φίλος της, Γκέιμπ Φλόρες, που βιντεοσκόπησε τη στιγμή της δυσάρεστης «ανακάλυψης», δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν ότι ένα τεχνικό λάθος μπορούσε να φουσκώσει το χρέος της στο ύψος… ΑΕΠ μικρού κράτους. Παρότι το υπόλοιπό της ήταν μόλις 76 δολάρια, η εφαρμογή εμφάνιζε ότι όφειλε 50 δισ. μέχρι το 2099 - χρονικό περιθώριο που ούτε η ίδια ούτε η λογική μπορούσαν να διαχειριστούν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η γυναίκα επικοινώνησε άμεσα με την τράπεζά της. Ο υπάλληλος που απάντησε στο τηλεφώνημα έδειξε να αιφνιδιάζεται εξίσου, ζητώντας λίγο χρόνο για έλεγχο. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για τεχνικό σφάλμα της Chase, το οποίο είχε επηρεάσει αρκετούς χρήστες μέσα στο Σαββατοκύριακο. Η τράπεζα σε επίσημη ανακοίνωση διαβεβαίωσε ότι το πρόβλημα διορθώθηκε και πως κανείς δεν θα χρεωθεί τα λανθασμένα ποσά.

Η υπόθεση της Μάντι δεν είναι η μοναδική περίπτωση όπου χρήστες βρίσκουν στον λογαριασμό τους αστρονομικά ποσά λόγω σφαλμάτων συστημάτων. Στο παρελθόν, ένας άνδρας είδε προσωρινά το υπόλοιπό του στο PayPal να «εκτοξεύεται» στα 70 τετράκις εκατομμύρια λίρες, ενώ ένας εργαζόμενος στη Χιλή πληρώθηκε κατά λάθος 330 φορές τον μισθό του - χρήματα που τελικά, μετά από πολυετή δικαστική διαμάχη, δεν υποχρεώθηκε να επιστρέψει.

Για την Μάντι, πάντως, το σοκ ήταν αρκετό ώστε να θυμάται την έξοδο αυτή… ως την πιο ακριβή της ζωής της, έστω κι αν στο τέλος όλα διορθώθηκαν.

