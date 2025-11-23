Στους δρόμους οι αγρότες – Από τις 30 Νοεμβρίου τα πρώτα μπλόκα

Σε σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας αποφασίστηκε η έναρξη μπλόκων από τα τέλη Νοεμβρίου. Αγρότες και κτηνοτρόφοι ζητούν στήριξη και εγγυημένες τιμές.

Σε τροχιά κινητοποιήσεων μπαίνουν ξανά οι αγρότες, οι οποίοι ανακοίνωσαν ότι από τις 30 Νοεμβρίου θα στηθούν τα πρώτα μπλόκα, όπως αποφασίστηκε στη σημερινή σύσκεψη στη Νίκαια Λάρισας.

Από το μεσημέρι της Κυριακής, παραγωγοί από κάθε γωνιά της χώρας συζητούσαν επί των προτάσεων για την κλιμάκωση των αντιδράσεων, καταλήγοντας σε κοινό πλαίσιο δράσης. Κυρίαρχη επιδίωξη των Θεσσαλών είναι η δημιουργία ενιαίου μπλόκου στην εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με στόχο -όπως ανέφεραν- να σταλεί ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση.

Παράλληλα, στο τραπέζι τέθηκε και η επέκταση των κινητοποιήσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, με μπλόκα και παρεμβάσεις που θα ξεκινούν στο τέλος Νοεμβρίου και θα συνεχίζονται στις αρχές Δεκεμβρίου. Αγρότες από άλλες περιοχές προανήγγειλαν συντονισμένες δράσεις τόσο με τρακτέρ στους δρόμους, όσο και με παρεμβάσεις σε λιμάνια και κομβικά σημεία.

Τη σύσκεψη συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων, με συμμετοχή εκατοντάδων αγροτών και εκπροσώπων τους στο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ.

Στο πλευρό τους τάσσονται και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στα μέτρα για την ευλογιά και ζητούν άμεση κρατική στήριξη. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, έχουν θανατωθεί 417.000 αιγοπρόβατα, με τη Θεσσαλία να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα.

Παρά το γεγονός ότι μόλις προχθές ξεκίνησε η καταβολή οφειλόμενων επιδοτήσεων –περίπου 82.000 δικαιούχοι έλαβαν συνολικά 42 εκατ. ευρώ– οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, τονίζοντας πως το υψηλό κόστος παραγωγής εξακολουθεί να τους οδηγεί σε αδιέξοδο. Όπως σημειώνουν, τα προϊόντα φεύγουν από το χωράφι σε εξευτελιστικές τιμές, για να καταλήξουν στα ράφια σε υπέρογκα ποσά.

Πάγιο αίτημά τους παραμένει η θέσπιση εγγυημένων τιμών που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα της παραγωγής τους.

