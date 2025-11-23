Αν σας αρέσει το παράθυρο στο αεροπλάνο, αποφύγετε αυτές τις θέσεις

Θέλετε θέα από το παράθυρο; Προσοχή: αρκετές θέσεις σε Boeing 737 και Airbus A319/A320 δεν έχουν τζάμι. Δείτε ποια νούμερα να προσέξετε.

Αν ανήκετε σε εκείνους που επιλέγουν πάντα το παράθυρο στο αεροπλάνο, ίσως χρειαστεί να το ξανασκεφτείτε. Σε αρκετές ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες υπάρχουν καθίσματα που παρουσιάζονται ως «window seats», αλλά στην πράξη δεν έχουν καν τζάμι.

Όπως αναφέρει η Corriere della Sera, σε ορισμένα μοντέλα αεροσκαφών η διάταξη της ατράκτου -ή οι κατακόρυφοι αγωγοί εξαερισμού- δεν επιτρέπουν την τοποθέτηση παραθύρου στη συγκεκριμένη σειρά. Το αποτέλεσμα είναι ένας τοίχος καμπίνας εκεί όπου ο επιβάτης περιμένει να δει τον ουρανό.

Ryanair: Η διάσημη θέση 11A

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Ryanair. Στα Boeing 737 της εταιρείας, η θέση 11A βρίσκεται δίπλα σε πάνελ και όχι δίπλα σε παράθυρο, παρότι εμφανίζεται ως θέση στο παράθυρο κατά την κράτηση. Σύμφωνα με τους New York Times, αυτή η διαμόρφωση δεν είναι τόσο σπάνια, ειδικά σε αεροσκάφη όπου οι κάθετοι αγωγοί κλιματισμού βρίσκονται στη συγκεκριμένη πλευρά της καμπίνας.

EasyJet: Θέση «παράθυρο» χωρίς θέα

Το ίδιο ισχύει και για την EasyJet. Στα Airbus A319, η σειρά 26A δεν προσφέρει παράθυρο, ενώ το φαινόμενο εμφανίζεται και σε άλλα μοντέλα (A320 και A321neo). Οι επιβάτες που δεν γνωρίζουν τη διάταξη συχνά ανακαλύπτουν την έλλειψη μόλις καθίσουν.

Δεν είναι εξαίρεση - είναι κανόνας

Ανάλογες «τυφλές» θέσεις συναντώνται και σε άλλες ευρωπαϊκές εταιρείες, όπως η ITA Airways, η Iberia και η Air France. Η αιτία, σύμφωνα με τους κατασκευαστές, είναι καθαρά τεχνική: σε συγκεκριμένα σημεία της ατράκτου βρίσκονται αγωγοί ή τμήματα του συστήματος εξαερισμού που καταλαμβάνουν τον χώρο ενός παραθύρου. Γι’ αυτό και, παρ’ ότι οι θέσεις ταξινομούνται ως καθίσματα δίπλα στον τοίχο της καμπίνας, δεν διαθέτουν άνοιγμα προς τα έξω.

Τι πρέπει να προσέξουν οι επιβάτες

Για όποιον θέλει να απολαύσει τη θέα κατά την απογείωση και την προσγείωση, υπάρχει μόνο μία ασφαλής λύση: η προσεκτική ματιά στον χάρτη του αεροσκάφους πριν από την κράτηση. Το check αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό σε αεροπορικές χαμηλού κόστους, όπου οι χρεώσεις για «θέση στο παράθυρο» μπορεί να είναι υψηλότερες - ακόμη κι αν το παράθυρο δεν υπάρχει.

Αν αγαπάτε τη θέα από τον ουρανό, λοιπόν, προσέξτε πριν επιλέξετε τη θέση σας...

