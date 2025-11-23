YouTuber προσπάθησε να κλάψει 100 ώρες και… έχασε την όρασή του για 45 λεπτά (vid)

Νιγηριανός κωμικός επιχείρησε να σπάσει «ρεκόρ» κλαίγοντας ασταμάτητα για 100 ώρες, όμως το παράτολμο challenge τον οδήγησε σε πρήξιμο, πονοκεφάλους και προσωρινή απώλεια όρασης.

Ο Νιγηριανός κωμικός και δημιουργός περιεχομένου Tembu Daniel, γνωστός ως 237_towncryer στο Instagram, αποφάσισε να ζήσει αντάξια του ψευδωνύμου του επιχειρώντας κάτι ακραίο, να κλαίει συνεχόμενα για 100 ώρες.

Ξεκίνησε τον «κλαψαθόνιο» στις 9 Ιουλίου, αλλά έξι ώρες αργότερα αναγκάστηκε να σταματήσει και ο λόγος ήταν ανησυχητικός.

Τα δραματικά συμπτώματα

Η συνεχόμενη προσπάθεια να προκαλεί κλάμα προκάλεσε:

έντονους πονοκεφάλους

πρησμένα μάτια

γενικό πρήξιμο στο πρόσωπο

μερική τύφλωση για περίπου 45 λεπτά

Ο ίδιος δήλωσε στο BBC ότι έπρεπε να «αναπροσαρμόσει τη στρατηγική του» και να μειώσει το έντονο οδυρμό, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τον στόχο του.

Παρόλα αυτά, παραμένει άγνωστο αν ολοκλήρωσε ποτέ τις 100 ώρες, αφού τα βίντεο που ανέβασε στο Instagram δείχνουν τον χρονομετρητή μόνο στις 2 ώρες και 9 λεπτά και στις 5 ώρες και 54 λεπτά.

Just to quell some recent rumours, we wouldn't ever monitor a record for the longest marathon crying.



Here's what can be monitored by our team 👇https://t.co/R4ksk9sy4W — Guinness World Records (@GWR) July 19, 2023

Ούτε «ρεκόρ», ούτε Guinness

Παρότι ο Daniel δημοσίευσε αφίσα όπου αναφερόταν στα Ρεκόρ Γκίνες, το διάσημο ίδρυμα ξεκαθάρισε ότι δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί του, ούτε θα αναγνώριζε ποτέ τέτοιο ρεκόρ.

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του: «Για να σταματήσουν οι φήμες, δεν θα παρακολουθούσαμε ποτέ ρεκόρ για το μεγαλύτερο μαραθώνιο κλάμα».

Και ίσως αυτό ήταν για το καλύτερο.

Τουλάχιστον… έγινε viral

Μπορεί να μην πέτυχε το ρεκόρ που ήθελε, αλλά ο Daniel πήρε αυτό που επιδίωκε: διεθνή δημοσιότητα. Το ασυνήθιστο challenge έκανε τον γύρο του κόσμου και πυροδότησε χιλιάδες σχόλια στα social media.

Όπως σχολίασε ένας χρήστης: «Μετά από αυτό, δεν θα θέλει να ξανακλάψει ποτέ στη ζωή του» κι ένας άλλος πρόσθεσε με χιούμορ: «Όταν τελειώσεις, θα έχεις φτιάξει το δικό σου ποταμάκι».

