Κάπου ανάμεσα στο «Between» (vid)

Η Καλλιόπη Μητροπούλου, αύριο, στις 21:00, στο «Newman Cinema», παρουσιάζει το άλμπουμ της «Between»

Όλοι ζούμε κάπου ανάμεσα, ενδιάμεσα, έμμεσα, άμεσα. Τρέχουμε πάνω σε μια χώρα που ώρες ώρες δεν δείχνει να πηγαίνει πουθενά. Τον ουρανό κοιτάμε, παρακαλάμε και στο εδώ και τώρα μια σημαία αστερόεσσα ζητάμε. Όχι. Θα μείνουμε για πάντα στο κάπου εδώ, κάπου εκεί, στο μεταξύ και ίσως αύριο, μεθαύριο, στο επίμονο ανάμεσα. Και εντάξει, το «ποτίζουμε» με κόπους, ιδρώτα, δάκρυα, γέλια, αγκαλιές, αγωνίες, άγχη, ελπίδες, διακοπές και περιμένουμε κάτι να ανθίσει, να μεγαλώσει και την ύπαρξη μας να γεμίσει. Πασχίζουμε να κάνουμε το ανάμεσα μέσα, αλλά ξεχνάμε ότι αυτό είναι ενιαίο με το έξω. Συνεχίζουμε, λοιπόν, και δίνουμε προσοχή στο κενό που μας χωρίζει από το σκοτάδι και το φως. Υπάρχει, ωστόσο, ο άνθρωπος-γέφυρα, η Καλλιόπη Μητροπούλου και το άλμπουμ της «Between»!

Αυτή η καλλιτέχνιδα, στο δισκογραφικό της ντεμπούτο, αφήνει τη μανία και την οργή για τους άλλους και διαλέγει την ήσυχη και αθέατη ποίηση της καθημερινότητας και της προσωπικότητάς μας. Η αναρριχώμενη φωνή της μπλέκεται σε τσιμέντα, φθαρμένα παράθυρα, άγριους τοίχους και κάνει το γκρίζο λίγο πιο φωτεινό, το γαλανό λίγο πιο πράσινο και το ημερήσιο ταξίδι ιπτάμενη δοξαριά! Αύριο, στο «Newman Cinema», στις 21:00, παρουσιάζει το «Between» και η Αθήνα για λίγο θα νιώσει τον άνεμο να χορεύει το κριθάρι και τις σκουριασμένες κεραίες της πόλης.

Ακούστε την και δείτε τη ζωή να ανθίζει!



Την Καλλιόπη Μητροπούλου την ανακαλύψαμε το καλοκαίρι του 2024. Από τότε όλα είναι λίγο πιο ωραία, ήσυχα, ανθισμένα στη ζωή μας. Πριν βγάλετε την αντίδρασή και τον αρνητισμό σας, κάντε κάτι απλό: βρείτε την καλλιτέχνιδα σε κάποια πλατφόρμα και ακούστε την! Μόνο αυτό. Τότε θα αντιληφθείτε γιατί ο κόσμος δεν υπάρχει μόνο για να τρέχει, να πιέζει, να «δαγκώνει», να εξουθενώνει, να παίρνει ό,τι έχουμε. Αυτός ο κόσμος φτιάχτηκε για να δίνει κιόλας και η Καλλιόπη αυτό ακριβώς κάνει με το «Between», δίνει κάτι από την ηρεμία και τη σοφία του κόσμου τούτου.

Τα ηχοτοπία, η ατμόσφαιρα και ο τρόπος που απελευθερώνει τη φωνή της, την καθιστούν πλάσμα μαγικό, ξωτικό, ονειρεμένο. Υπάρχει μια άναρχη, άπιαστη, συμπεριφορά στη μουσική που την εκτινάσσει στο διάστημα, ανάμεσα στη φωτιά του ήλιου και στη δροσιά των αστεριών. Πάνω σε… δαιμονισμένα και αγγελικά έγχορδα φροντίζει τα ηλεκτρονικά μηνύματά της και τις ωραία φευγάτες μελωδίες της. Το «Between» θα μπορούσε να ανήκει στον κινηματογραφικό σύμπαν του Λέο Καράξ και να είναι το απαραίτητο αντίβαρο μιας φρενιασμένης electro dance εμπειρίας. Όσοι βρεθείτε αύριο στο «Newman Cinema» θα αισθανθείτε τη γοητεία αυτού του αναπάντεχου μουσικού μονόλιθου.

Αφεθείτε στο μετέωρο



Η συνθέτρια, τραγουδοποιός, ερμηνεύτρια και βιολονίστρια Καλλιόπη Μητροπόπουλου δεν θα είναι μόνη της στη σκηνή. Μαζί της θα είναι ο Νίκος Βελιώτης και θα επιβεβαιώσει πως το ανάμεσα υπάρχει για δύο, όποιοι κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι. Αντιγράφουμε από το δελτίο Τύπου για να καταλάβετε τι θα βιώσετε σε αυτό το live: Το «Between» κυκλοφορεί από τη Submersion Records και μιλά για την εμπειρία του να βρίσκεται κανείς «ανάμεσα»: Μεταξύ του γνώριμου και του άγνωστου, της εσωτερικής γαλήνης και του χάους της αβεβαιότητας. Μέσα από τα κομμάτια του, εκφράζονται συναισθήματα πόνου, προσμονής, απογοήτευσης, αλλά και στιγμές ελπίδας, διαύγειας και απρόσμενης ηρεμίας. Αποτελεί έναν ευαίσθητο αλλά τολμηρό μουσικό κόσμο, όπου το κλασικό υπόβαθρο της Καλλιόπης συναντά σύγχρονα, ονειρικά στοιχεία post pop και ηλεκτρονικής μουσικής.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με μια ηχοτοπία από έγχορδα και μια ολιγόλεπτη σωματική performance και θα συνεχίσει με την πλήρη εκτέλεση του δίσκου με την Καλλιόπη Μητροπούλου και το Νίκο Βελιώτη στη σκηνή του σινεμά, με σχεδιασμό φωτισμού από τον Χρήστο Λαζαρίδη (RGB Dry - Hire). Θα ακολουθήσει party με dj set έκπληξη. Αφεθείτε, λοιπόν, στο μετέωρο και όλα θα γίνουν, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους, όλα θα έχουν μια Καλλιόπη να τους περιμένει.

INFO

Παρουσίαση, 24 Νοεμβρίου, άλμπουμ «Between», της Καλλιόπης Μητροπούλου

Μαζί της ο Νίκος Βελιώτης

Στο «Newman Cinema» [Σεβαστουπόλεως 117, Αθήνα]

Ώρα έναρξης: 21:00

Πώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

Διαθέσιμα στον χώρο θα βρείτε το βινύλιο του «Between» που κυκλοφορεί σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων και exclusive merch.

*Ακούστε το «Between» σε Bandcamp, Spotify, YouTube

