Τα μεγάλα ονόματα που έρχονται για συναυλία για πρώτη φορά στην Ελλάδα

Μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, έρχονται φέτος για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Oι ανακοινώσεις για τις φετινές συναυλίες της Αθήνας είναι τόσες πολλές που μέσα στον όμορφο αυτόν συναυλιακό πυρετό που φέρνει μαζί του το καλοκαίρι, βλέπουμε και πολλά ονόματα που θα έρθουν για πρώτη φορά στη χώρα.

Είναι μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που έρχονται για συναυλία στην Ελλάδα το επόμενο διάστημα και κάπως έτσι τη φετινή χρονιά θα έχουμε την ευκαιρία να κλείσουμε για μερικά από τα live της ζωής μας.

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