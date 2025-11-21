AGON by AOC: Φέρνει την “επαγγελματική” ταχύτητα esports στο οικονομικό gaming με ανάλυση QHD

Η νέα πρόταση τςη AGON by AOC για τους gamers και όχι μόνο

Στον κόσμο του ανταγωνιστικού gaming, η ταχύτητα αποτελεί το απόλυτο νόμισμα. Οι gamers αναζητούν όλο και πιο υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης και άμεση απόκριση, χωρίς όμως να χρειάζεται να επενδύσουν σε premium εξοπλισμό. Σε αυτό ακριβώς το κενό έρχεται να απαντήσει η AGON by AOC, η κορυφαία μάρκα σε gaming οθόνες παγκοσμίως, παρουσιάζοντας τρία μοντέλα QHD που επιχειρούν να επαναπροσδιορίσουν την έννοια του “value for money”.

Η σειρά της AOC GAMING G4/G42 απευθύνεται στον gamer που ζητά επιδόσεις esports χωρίς να ξεφεύγει από τον προϋπολογισμό του. Με ρυθμούς ανανέωσης από 240 Hz έως και 300 Hz σε ανάλυση 1440p, τα νέα μοντέλα Q25G4SR, Q27G4ZR και Q27G42ZE στοχεύουν να ανεβάσουν τον πήχη στο mid-range gaming.

Q25G4SR: 300 Hz σε 24,5" – μια κατηγορία μόνη της

Ανάμεσα στις νέες προτάσεις, η Q25G4SR είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό μοντέλο. Πρόκειται για μία οθόνη 24,5 ιντσών που προσφέρει QHD ανάλυση -κάτι σπάνιο για αυτή τη διάσταση- και ρυθμό ανανέωσης που αγγίζει τα 300 Hz. Με πυκνότητα εικονοστοιχείων σχεδόν 120 PPI, απευθύνεται σε gamers που θέλουν εξαιρετική ευκρίνεια χωρίς να αυξάνουν το μέγεθος του setup τους.

Το Fast IPS Panel υπόσχεται χρόνο απόκρισης 1 ms GtG και μόλις 0,3 ms MPRT με ενεργό Motion Blur Reduction, προσφέροντας “ξυράφι” εικόνα ακόμη και στα πιο έντονα FPS games. Το DisplayHDR 400, η εργονομική βάση με πλήρη ρύθμιση και οι θύρες HDMI 2.1 και DisplayPort 1.4 την καθιστούν μια επιλογή που δύσκολα αγνοεί κανείς στην κατηγορία της.

Q27G4ZR & Q27G42ZE: 27 ίντσες προσιτής υψηλής απόδοσης

Για όσους προτιμούν τη δημοφιλή διάσταση των 27 ιντσών, η AOC προτείνει δύο εκδόσεις:

- Q27G4ZR: Με 240 Hz (overclock στα 260 Hz), HDR 400, εργονομική βάση και ενσωματωμένα ηχεία, αποτελεί την πιο πλήρη πρόταση της σειράς. Στόχος της: το “mainstream premium” κοινό.

- Q27G42ZE: Η πιο οικονομική επιλογή, ιδανική για όσους θέλουν υψηλό ρυθμό ανανέωσης, αλλά με πιο απλοποιημένα χαρακτηριστικά. Διατηρεί το ίδιο Fast IPS Panel, αλλά με πιο απλές προδιαγραφές — όπως βάση μόνο με ρύθμιση κλίσης, μία θύρα HDMI 2.0 και μία DisplayPort 1.4, και φωτεινότητα 300 cd/m².

Και τα δύο μοντέλα απευθύνονται σε gamers που θέλουν υψηλό gaming performance σε ένα οικονομικό και προσιτό πακέτο.

Gaming εργαλεία για πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Όλες οι οθόνες της σειράς ενσωματώνουν τα γνωστά gaming features της AOC:

• Shadow Control για καλύτερη ορατότητα στο σκοτάδι

• Game Color για αύξηση ή μείωση κορεσμού

• Dial Point για πάντα ορατό στόχαστρο

• Low Input Lag για ακαριαία απόκριση

• Motion Blur Reduction για τρομερή ευκρίνεια

• AOC G- Menu για εύκολη προσαρμογή ρυθμίσεων

Παράλληλα, η σχεδίαση G4 παραμένει μινιμαλιστική αλλά “ειδική”: λεπτά bezels, διακριτικό κόκκινο στοιχείο, χαμηλή βάση εμπνευσμένη από esports και έξυπνη διαχείριση καλωδίων.

Τα μοντέλα είναι διαθέσιμα στην αγορά στις παρακάτω προτεινόμενες τιμές λιανικής:

• Q25G4SR – 249,00 €

• Q27G4ZR – 249,00 €

• Q27G42ZE – 229,00 €