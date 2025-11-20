Doulos Phos: Το παλαιότερο επιβατικό πλοίο του κόσμου έγινε πολυτελές ξενοδοχείο στην Ινδονησία (vid)

Το ιστορικό πλοίο Doulos Phos, το παλαιότερο ενεργό επιβατικό πλοίο στον κόσμο, μετατράπηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Ινδονησία, διατηρώντας την παράδοσή του και την ναυτική του ιστορία.

Το Doulos Phos ξεκίνησε τη ζωή του το 1914 ως SS Medina, δύο χρόνια μετά τη ναυτική τραγωδία του Τιτανικού. Έχει υπηρετήσει ως φορτηγό πλοίο, μεταφορέας μεταναστών, κρουαζιερόπλοιο και, πριν μετατραπεί σε ξενοδοχείο, ως πλωτό βιβλιοπωλείο.

Το πλοίο πέρασε από πολλαπλές αλλαγές ονομάτων, μεταξύ των οποίων SS Medina, SS Roma, MV Franca C και τελικά MV Doulos Phos.

Η «Μεγάλη Κυρία της Θάλασσας» σώθηκε και έγινε... πολυτελές ξενοδοχείο

Το πλοίο ήταν γνωστό ως η «Grand Old Lady of the Seas» και κινδύνευε να καταστραφεί λόγω της παλαιότητας του. Το 2010, ένας Σιγκαπουριανός επιχειρηματίας επένδυσε 18 εκατ. δολάρια για να το μετατρέψει σε πολυτελές ξενοδοχείο, επιλέγοντας την Bintan Island στην Ινδονησία ως μόνιμη θέση του.

Χρειάστηκαν επτά εβδομάδες για να τραβηχτεί το πλοίο στη στεριά, όπου αποξηράνθηκε η μηχανή και αναδιαρθρώθηκε πλήρως το εσωτερικό. Ο Eric Saw, ιδιοκτήτης του Doulos Phos, φρόντισε να διατηρηθούν ιστορικά στοιχεία, όπως τα τέσσερα σωστικά λέμβος και η μηχανή κληρονομιάς. Όλες οι εργασίες διατήρησαν ναυτικά στοιχεία για να σεβαστούν την ιστορία του πλοίου.

Μετά από δέκα χρόνια ανακαίνισης, το ξενοδοχείο άνοιξε τις πόρτες του το 2019, διαθέτοντας 93 καμπίνες σε τέσσερα καταστρώματα, υπερσύγχρονη πισίνα, spa, γυμναστήριο, ηλιόλουστη ταράτσα, κήπο και εστιατόριο. Οι τιμές για ένα Deluxe Plus δωμάτιο ξεκινούν περίπου από 78 λίρες Αγγλίας με πρωινό.

Οι επισκέπτες τονίζουν την ξεχωριστή ατμόσφαιρα, που συνδυάζει τη ζωή στη θάλασσα χωρίς να χρειάζεται να ταξιδέψουν. Ο Eric Saw λαμβάνει μισθό 1 δολαρίου τον χρόνο και όλα τα κέρδη του ξενοδοχείου διατίθενται σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, προσφέροντας μια εμπειρία πολυτελείας με νόημα.

