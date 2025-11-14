Λάικα: Ο σκύλος ρομπότ του ΕΚΠΑ που εντυπωσίασε στην πρώτη στρατιωτική άσκηση με drones

Η «Λάικα» παρουσιάστηκε στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός 2025»

Σε μία εξαιρετικά εντυπωσιακή στρατιωτική άσκηση, οι Ένοπλες Δυνάμεις παρουσίασαν σήμερα στην πράξη τα νέα καινοτόμα συστήματα drone και anti-drone του ελληνικού στρατού. Ανάμεσα στα ιπτάμενα και μη οπλικά συστήματα ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε όμως ένα... τετράποδο.

Σύμφωνα με τον Βάιο Λάπα, καθηγητή του ΕΚΠΑ στο τμήμα αεροδιαστημικής και υπεύθυνο για τη «Λάικα», το συγκεκριμένο ρομπότ χρησιμοποιείται για έρευνα και διάσωση, δηλαδή για να εντοπιστεί κάποιος τραυματίας, σε περιπτώσεις σεισμών και εν γένει φυσικών καταστροφών. Η παρουσία του στη στρατιωτική άσκηση έγινε ώστε να δοκιμαστούν νέοι αλγόριθμοι με σκοπό να βελτιωθεί η προστασία του πολίτη.

