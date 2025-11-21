«Πρόδωσε τη χώρα του για τα χρήματα»: 14 χρόνια φυλάκιση στον ράπερ Michel

Ο βραβευμένος με Grammy ράπερ, Pras Michel, καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκιση, αφού οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι «πρόδωσε τη χώρα του για τα χρήματα».

Ο βραβευμένος με Grammy Pras Michel των Fugees καταδικάστηκε σε 14 χρόνια για παράνομες δωρεές και δράση ως μη εγγεγραμμένος πράκτορας. Τι υποστηρίζουν υπεράσπιση και εισαγγελία.

Ο Prakazrel “Pras” Michel, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους καλλιτέχνες της χρυσής εποχής του hip-hop και ιδρυτικό μέλος των Fugees, καλείται πλέον να αντιμετωπίσει μία από τις πιο βαριές ποινές που έχουν επιβληθεί ποτέ σε μουσικό για υπόθεση πολιτικής χρηματοδότησης. Ο 53χρονος ράπερ, που πριν από δύο δεκαετίες κατακτούσε τις λίστες των charts μαζί με τους Λόριν Χιλ και Γουάικλεφ Τζιν, καταδικάστηκε σε 14 χρόνια φυλάκισης, μετά την ετυμηγορία ομοσπονδιακού δικαστηρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπόθεση που οδήγησε στην πτώση του Μισέλ, είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις ήδη από το 2023, όταν οι αμερικανικές αρχές αποκάλυψαν ότι, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, είχε συμμετάσχει σε συνωμοσία με στόχο τη διοχέτευση δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων από ξένες πηγές στην προεκλογική εκστρατεία του Μπαράκ Ομπάμα το 2012. Τα ποσά αυτά, όπως ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς, προέρχονταν από το περιβάλλον του Μαλαισιανού επιχειρηματία Λόου Ταέκ Τζο, γνωστού ως Jho Low, ο οποίος παραμένει φυγάς από τις Αρχές για την υπόθεση του σκανδάλου 1MDB.

Οι κατηγορίες

Οι κατηγορίες που αντιμετώπισε ο Μισέλ δεν περιορίστηκαν στην παράνομη χρηματοδότηση. Το δικαστήριο τον έκρινε επίσης ένοχο για το ότι ενήργησε ως μη εγγεγραμμένος πράκτορας ξένης κυβέρνησης και για άλλες πράξεις συνωμοσίας. Στη δίκη του, η οποία είχε έντονο ενδιαφέρον από τα διεθνή μέσα, οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο ράπερ «πρόδωσε τη χώρα του για χρήματα», κάνοντας λόγο για μια βαθιά και συνεχή προσπάθεια να αποκρύψει την προέλευση των χρημάτων και να επηρεάσει πολιτικά πρόσωπα στις ΗΠΑ.

Rapper Prakazrel ‘Pras Michel’ of the Fugees, testifying in his own defense, said he received $20 million from Malaysian financier Jho Low to help him get a photo with former President Barack Obama https://t.co/CVwi4r2CtG pic.twitter.com/VesFUJ0Lk1 April 19, 2023

Αντίδραση και απόρριψη του αιτήματος

Η υπεράσπιση, από την πλευρά της, έκανε λόγο για εξοντωτική και δυσανάλογη ποινή. Ο συνήγορός του, Πίτερ Ζάιντενμπεργκ, υποστήριξε ότι, βάσει της συνήθους πρακτικής, ο καλλιτέχνης θα έπρεπε να έχει καταδικαστεί σε περίπου τρία χρόνια φυλάκισης και όχι σε ποινή αντίστοιχη με εκείνη που επιβάλλεται σε τρομοκρατικές οργανώσεις και καρτέλ ναρκωτικών. Παράλληλα, θύμισε ότι ο Μισέλ ζήτησε νέα δίκη, ισχυριζόμενος ότι ένας από τους δικηγόρους του είχε χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη στην τελική αγόρευση - αίτημα που τελικά απορρίφθηκε.

Η υπόθεση περιλαμβάνει και τον Jho Low, ο οποίος εξακολουθεί να αρνείται κάθε εμπλοκή, επιμένοντας ότι τα χρήματα δεν δόθηκαν για πολιτική επιρροή αλλά για έναν… φωτογραφικό λόγο: να απαθανατιστεί σε φωτογραφία με τον ίδιο και με τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα.

Με τους Fugees να προετοιμάζονται τα τελευταία χρόνια για περιορισμένες εμφανίσεις, πολλοί fans ήλπιζαν ότι ο Μισέλ θα επέστρεφε στη μουσική σκηνή. Η δικαστική πραγματικότητα, ωστόσο, απομακρύνει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο. Για την ώρα, ο άλλοτε αστέρας της hip-hop αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο μιας μακράς περιόδου πίσω από τα κάγκελα, με την υπόθεσή του να συνεχίζει να προκαλεί συζητήσεις για το εύρος των ποινών σε εγκλήματα πολιτικής χρηματοδότησης και για το πώς καλλιτέχνες παγκόσμιας εμβέλειας εμπλέκονται σε δίκτυα διεθνούς επιρροής που ξεπερνούν κατά πολύ τον χώρο της μουσικής.

