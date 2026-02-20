Συγκλονιστικά πλάνα από καψόνι: Βρέθηκαν 56 νεαροί φοιτητές κλειδωμένοι σε υπόγειο

Η στιγμή που η αστυνομία ανακαλύπτει 56 νεαρούς άνδρες στο υπόγειο σπιτιού πανεπιστημιακής αδελφότητας.

Κοινό μυστικό είναι στην πανεπιστημιακή κοινότητα των ΗΠΑ, η «μύηση» των πρωτοετών κυρίως φοιτητών για να ενταχθούν στους κόλπους μίας «αδελφότητας», η οποία συνήθως χαρακτηρίζεται από τρία ελληνικά γράμματα.

Κατά γενικό κανόνα πρόκειται για ανώδυνες «τελετές μύησης», αλλά στην περίπτωση του πανεπιστημίου της Αϊόβα τα πράγματα εξελίχθηκαν σε σκληρό καψόνι για νεαρούς υποψήφιους.

Συγκλονιστικά πλάνα από την έφοδο της αστυνομίας κατέγραψαν τη στιγμή που ανακαλύπτονται σε άθλια κατάσταση και συνθήκες 56 νεαροί σε ένα σκοτεινό υπόγειο σπιτιού του Πανεπιστημίου της Αϊόβα, που ανήκει στην αδελφότητα ΑΔΠ (Alpha Delta Phi).

