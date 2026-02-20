Σε βάθος 100 μέτρων στα σύνορα Αλβανίας - Ελλάδας οι επιστήμονες ανακάλυψαν κολοσσιαία θερμική λίμνη

Η «Λίμνη Νευρών» εντοπίστηκε τον Φεβρουάριο του 2025 από ομάδα Τσέχων σπηλαιολόγων.

Σε μία ορεινή κοιλάδα στα σύνορα Αλβανίας-Ελλάδας, 8,5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Κόνιτσας αναδύεται ατμός σαν από μία φωτιά που σιγοσβήνει, αλλά κανείς δεν μπορoύσε να φανταστεί την προέλευσή του, τουλάχιστον μέχρι πριν από έναν χρόνο.

Σε βάθος μεγαλύτερο από 100 μέτρα, οι ερευνητές έχουν επιβεβαιώσει την ύπαρξη μιας τεράστιας θερμικής λίμνης στο βάθος ενός συστήματος βαθιών σπηλαίων, η οποία θεωρείται σήμερα ως η μεγαλύτερη γνωστή υπόγεια θερμική λίμνη.

