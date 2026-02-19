Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού: Έρχονται καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις – Επηρεάζεται και η Αττική

Βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις από Παρασκευή έως Σάββατο με ισχυρούς νοτιάδες έως 8 μποφόρ.

Έκτακτο δελτίο καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ το οποίο προειδοποιεί για πρόσκαιρη αλλά έντονη επιδείνωση από την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου έως και το απόγευμα του Σαββάτου 21 Φεβρουαρίου, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τις καταιγίδες και τις κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Στο «μάτι» της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθεί και η Αττική, η οποία θα επηρεαστεί κυρίως από το βράδυ της Παρασκευής, όταν τα φαινόμενα θα επεκταθούν από τα δυτικά προς τα ανατολικά της χώρας.

Πού και πότε θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Παρασκευή:

• Στο βόρειο Ιόνιο (Κέρκυρα, Διαπόντια νησιά, Παξοί) και την Ήπειρο από τις πρώτες ώρες έως νωρίς το μεσημέρι

• Στις υπόλοιπες περιοχές του Ιονίου και τη δυτική Στερεά από τις πρωινές ώρες έως το απόγευμα

• Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις προμεσημβρινές ώρες έως αργά το απόγευμα

• Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από τις απογευματινές ώρες

• Στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Αττική πρόσκαιρα από νωρίς το βράδυ έως αργά τη νύχτα

• Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου από νωρίς το βράδυ

Το Σάββατο:

• Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου έως το απόγευμα

• Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου έως το μεσημέρι

• Στα Δωδεκάνησα από τις πρωινές ώρες έως το μεσημέρι

Ισχυροί νοτιάδες εντάσεως 7 και τοπικά 8 μποφόρ θα πνέουν την Παρασκευή στο Ιόνιο και βαθμιαία στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ενισχύοντας το αίσθημα κακοκαιρίας και δημιουργώντας πιθανές δυσκολίες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

