Αναβλήθηκε για τις 2 Δεκεμβρίου η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα (vid)

Η δίκη της Δήμητρας Ματσούκα αναβλήθηκε ώστε να κατατεθούν αποδείξεις πληρωμής των κλήσεων, μετά τη σύλληψή της για επικίνδυνη οδήγηση χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και υπό μέθη.

Για τις 2 Δεκεμβρίου μετατέθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης της Δήμητρας Ματσούκα στο Αυτόφωρο Δικαστήριο, προκειμένου να προσκομιστούν οι βεβαιώσεις ότι έχουν πληρωθεί οι κλήσεις.

Σύμφωνα με το protothema, η γνωστή ηθοποιός αφέθηκε ελεύθερη, με την αποχώρησή της από τα δικαστήρια να καταγράφεται σε βίντεο.

Η σύλληψη στη Βουλιαγμένη: Τι κατέγραψε ο έλεγχος της Τροχαίας

Νωρίτερα, η 51χρονη ηθοποιός οδηγήθηκε στη Σχολή Ευελπίδων, μετά τη σύλληψή της το βράδυ της Τετάρτης (19/11) στη Βουλιαγμένη. Εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένη, χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και με ταχύτητα πολύ πάνω από το επιτρεπόμενο όριο.

Από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για επικίνδυνη οδήγηση, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση από άτομο του οποίου είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 23:40 στην οδό Αθηνάς στη Βουλιαγμένη, κοντά στην οδό Δανάης. Η Ματσούκα κινούνταν με 97 χλμ/ώρα ενώ το επιτρεπόμενο όριο ήταν 50, υπερβαίνοντάς το κατά 47 χλμ/ώρα.

Κατά τον έλεγχο της τροχαίας διαπιστώθηκε ότι η ηθοποιός δεν είχε δίπλωμα, καθώς της είχε αφαιρεθεί την 10η Οκτωβρίου, ενώ το όχημα δεν έφερε πινακίδες, που είχαν αφαιρεθεί στις 16 Νοεμβρίου από την Τροχαία Αθηνών.

Τα αποτελέσματα του αλκοτέστ

Οι αστυνομικοί υπέβαλαν τη Ματσούκα σε αλκοτέστ. Η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,42 mg/l και η δεύτερη 0,38 mg/l, τη στιγμή που το όριο είναι 0,25 mg/l εκπνεόμενου αέρα. Η ηθοποιός προσήχθη στο Α' Τμήμα Νοτιοανατολικής Αττικής, όπου ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όταν οι αστυνομικοί διαπίστωσαν την απουσία πινακίδων, η Ματσούκα φέρεται να εξήγησε: «Μου πήραν τις πινακίδες στο Κολωνάκι». Η δήλωση αυτή επιβεβαίωσε ότι η Τροχαία είχε αφαιρέσει τις πινακίδες στις 16 Νοεμβρίου, ενώ η αφαίρεση του διπλώματος είχε γίνει από τις 10 Οκτωβρίου.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ