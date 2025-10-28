Βίντεο ντοκουμέντο από συμπλοκή νεαρών στη Θεσσαλονίκη: Βγήκαν ρόπαλα και μαχαίρια για τα μάτια μιας γυναίκας

Άγρια συμπλοκή νεαρών στη Θεσσαλονίκη με ρόπαλα και μαχαίρια για προσωπικές διαφορές και συγκεκριμένα για μια γυναίκα.

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο που φέρει στην επιφάνεια η ΕΡΤ από την άγρια συμπλοκή που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα της Κυριακής (26/10), όπου μαχαιρώθηκε στον θώρακα ένας 20χρονος.

Η συμπλοκή έγινε για προσωπικές διαφορές και συγκεκριμένα για μια γυναίκα όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Στα πλάνα φαίνονται οι δύο ομάδες να βγάζουν ρόπαλα και ξύλα και να χτυπούν με μανία ο ένας τον άλλο, στη μέση του δρόμου.

Στο τέλος κάποιος από αυτούς βγάζει μαχαίρι και τραυματίζει έναν 20χρονο. Όπως φαίνεται από καθαρή τύχη δεν τραυματίστηκαν και άλλοι νεαροί ή δεν υπήρξαν θύματα.

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Συνολικά οι αστυνομικοί συνέλαβαν άλλα 4 άτομα, μεταξύ αυτών και ο 47χρονος.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ