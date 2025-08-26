Επιβάτιδα ξυλοκόπησε δύο αεροσυνοδούς σε πτήση προς Μόσχα: Ο λόγος ήταν... το κινητό της (vid)

Σοκαριστικές σκηνές σε πτήση προς Μόσχα. 39χρονη επιβάτιδα ξυλοκόπησε δύο αεροσυνοδούς, προκαλώντας πανικό στην καμπίνα, πριν δεθεί από επιβάτες και συλληφθεί σε κοντινό αεροδρόμιο.

Πρωτοφανές περιστατικό βίας σημειώθηκε σε πτήση της Pobeda Airlines από το Νοβοσιμπίρσκ προς τη Μόσχα, στις 23 Αυγούστου.

39χρονη επιβάτιδα επιτέθηκε ξαφνικά σε δύο αεροσυνοδούς, τις οποίες γρονθοκόπησε τουλάχιστον πέντε φορές στο πρόσωπο, μπροστά στα έντρομα βλέμματα των συνεπιβατών.

Η αφορμή: Το κινητό τηλέφωνο

Η γυναίκα άρχισε να φέρεται επιθετικά μόλις 7 λεπτά μετά την απογείωση. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, όταν της απαγορεύτηκε να χρησιμοποιήσει το κινητό της, πέταξε στα μούτρα μίας αεροσυνοδού το έντυπο με τους κανόνες συμπεριφοράς που της είχαν δώσει.

Η λεκτική αντιπαράθεση εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό, με την επιβάτιδα να εξαπολύει βροχή από γροθιές.

 

Η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, ώσπου επιβάτες επενέβησαν για να την ακινητοποιήσουν. Η γυναίκα τελικά δέθηκε και κρατήθηκε υπό περιορισμό μέχρι την προσγείωση. Σοκαριστικό είναι ότι, σύμφωνα με τα βίντεο που κυκλοφόρησαν, η ίδια γελούσε καθώς την απομάκρυναν από την καμπίνα.

Η σύλληψη

Με την άφιξη στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας, η γυναίκα παραδόθηκε σε ταχεία αστυνομική ομάδα.

Το ρωσικό Υπουργείο Εσωτερικών επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι της απαγγέλθηκαν κατηγορίες για «ελαφριά χουλιγκανική συμπεριφορά», αδίκημα που τιμωρείται με πρόστιμο ή σύντομη φυλάκιση. Η αστυνομική έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

