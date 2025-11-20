Σκηνοθέτης πορνό αποκαλύπτει ποιο μέρος των ερωτικών σκηνών είναι το πιο παράξενο (vid)

Σκηνοθέτης ερωτικών ταινιών εξηγεί πόσο διαφορετικό είναι το γύρισμα από αυτό που βλέπει ο θεατής και περιγράφει τις πιο παράξενες στιγμές που βιώνει στη δουλειά του.

Το να βλέπεις ερωτικό περιεχόμενο και το να το δημιουργείς απέχουν πολύ, όπως εξηγεί ο σκηνοθέτης Dick Bush, ο οποίος βρίσκεται πίσω από κάθε στάδιο της παραγωγής.

Ο ρόλος του περιλαμβάνει καθοδήγηση, κάμερα, φωτισμό και συνεχή προσπάθεια να στηθούν σκηνές που να λειτουργούν σωστά μπροστά στον φακό.

Η πραγματικότητα πίσω από τις «καυτές» σκηνές

Ο Bush σημειώνει πως, σε αντίθεση με την εικόνα που έχει το κοινό, οι επαγγελματίες ηθοποιοί πρέπει να ενδιαφέρονται περισσότερο για τις γωνίες λήψης παρά για την απόλαυση. Οι στάσεις καθορίζονται με λεπτομέρεια, κάτι που συχνά σημαίνει άβολες κινήσεις και συνεχή επαναλήψεις για να επιτευχθεί το ιδανικό πλάνο.

Παρότι έχει δει τα πάντα στα χρόνια του στη βιομηχανία, παραδέχεται πως υπάρχουν στιγμές που η ατμόσφαιρα στο πλατό μπορεί να γίνει παράξενη. Το πιο άβολο, όπως λέει, είναι όταν οι ηθοποιοί δεν βγάζουν καθόλου ήχο, κάτι που κάνει τη σκηνή να μοιάζει υπερβολικά αληθινή και αποπνικτική.

Η σχέση του συνεργείου με τους ηθοποιούς

Παρά τα περίεργα περιστατικά, ο Bush υπογραμμίζει πως το κλίμα στα γυρίσματα είναι συνήθως χαλαρό και φιλικό, με απόλυτο σεβασμό στα όρια των συμμετεχόντων. Πριν από κάθε γύρισμα γίνεται συζήτηση για όσα επιτρέπονται και όσα όχι, ενώ ο έλεγχος δίνεται εξ ολοκλήρου στο άτομο που συμμετέχει στη σκηνή.

Ο σκηνοθέτης και απόφοιτος της London Film School, βρέθηκε τυχαία στον χώρο όταν έκανε αίτηση για θέση βοηθού μοντάζ. Μέσα σε λίγες εβδομάδες βρέθηκε να σκηνοθετεί τις πρώτες του σκηνές και χρειάστηκε χρόνο για να συνηθίσει τη νέα πραγματικότητα.

Όπως λέει: «Υπάρχουν στιγμές που σηκώνω το βλέμμα από την κάμερα και νιώθω πως ζω το πιο αλλόκοτο επαγγελματικό μου βίωμα».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ