Αδιανόητο βίντεο από το Μετρό στο Μοναστηράκι: Παιδάκι καπνίζει ηλεκτρονικό στην αγκαλιά της μαμάς του!

Βίντεο-σοκ κάνει τον γύρο του διαδικτύου, με ένα παιδί να ατμίζει σαν ενήλικας μέσα στο μετρό.

Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου έχει αφήσει άφωνους ακόμη και τους πιο φαντικούς... θεριακλήδες. Στον σταθμό «Μοναστηράκι» του Μετρό, μια μητέρα κρατά στην αγκαλιά της το μικρό παιδί της, το οποίο καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο με απίστευτη άνεση. Η εικόνα δεν έχει απλώς ενοχλήσει, αλλά έχει προκαλέσει οργή στα social media.

Το παιδί, φαίνεται στο βίντεο να τραβά αλλεπάλληλες ρουφηξιές, σαν να πρόκειται για κάτι τελείως φυσιολογικό. Η μητέρα δείχνει αδιάφορη, σχεδόν σαν να μην αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της πράξης, ενώ οι επιβάτες γύρω τους κοιτούν αποσβολωμένοι.

Το αδιανόητο σκηνικό

Το περιστατικό, που καταγράφηκε από πολίτη με το κινητό του τηλέφωνο, διαδόθηκε μέσα σε λίγες ώρες και τα σχόλια είναι εκατοντάδες.

Κάποιοι μάλιστα έσπευσαν να τονίσουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν είναι «αθώο παιχνίδι», ειδικά για έναν τόσο ανήλικο οργανισμό. Οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου εδώ και χρόνια: η νικοτίνη επηρεάζει την ανάπτυξη του εγκεφάλου, προκαλεί εξάρτηση και δημιουργεί ένα επικίνδυνο μοτίβο συμπεριφοράς που δύσκολα αλλάζει αργότερα στη ζωή.

Η εικόνα, πέρα από το σοκ, αναδεικνύει και το έλλειμμα ενημέρωσης, αλλά και την απουσία στοιχειώδους υπευθυνότητας από κάποιους γονείς. Ταυτόχρονα, επαναφέρει μια συζήτηση που γίνεται συνεχώς αλλά ποτέ δεν κλείνει: τι κάνουμε ως κοινωνία όταν βλέπουμε κάτι τόσο προβληματικό μπροστά μας; Πόσο συχνά επεμβαίνουμε; Και τελικά, ποιος προστατεύει πραγματικά το παιδί;

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ