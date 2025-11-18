Υπάλληλος έλαβε κατά λάθος τους μισθούς 34 συναδέλφων του και τώρα αρνείται να επιστρέψει τα 74.000 ευρώ

Αγόρασε καινούργιο αμάξι, μετακόμισε σε διαφορετική πόλη, άλλαξε τον αριθμό τηλεφώνου του και κάνει ζωή... χαρισάμενη!

Ένας απλός αποθηκάριος σε εταιρεία της πόλης Χάντι-Μανσίσκ στη Ρωσία, δεν μπορούσε ούτε στα πιο τρελά του όνειρα να φανταστεί ότι το «μπόνους διακοπών» του θα μετατρεπόταν σε… χρυσό λαχείο. Περίμενε να δει στο ATM της περιοχής του να μπαίνουν στη μισθοδοσία του περίπου 500 ευρώ, αντ’ αυτού, είδε να εισρέουν (κρατηθείτε) 74.000 ευρώ! Στην πραγματικότητα, όλα τα λεφτά που προορίζονταν για τους εργαζόμενους της ίδιας εταιρείας σε διαφορετικό παράρτημα, μπήκαν στον προσωπικό του λογαριασμό.

Από εκείνη τη στιγμή, λοιπόν, ξεκίνησε μια ιστορία γεμάτη απειλές, νομικές κόντρες, εξαφανίσεις και ένα θρίλερ που μοιάζει περισσότερο με σειρά στο Netflix παρά με εργασιακό λάθος.

Πώς πήρε τα λεφτά 34 ανθρώπων χωρίς να το καταλάβει

Ο υπάλληλος βρισκόταν σε πενθήμερη άδεια άνευ αποδοχών όταν περίμενε το έξτρα επίδομα των διακοπών. Όταν έλαβε το αδιανόητο ποσό των 75.000 ευρώ, αφού πρώτα τσιμπήθηκε και έτριψε τα μάτια του, άκουσε την εταιρεία του να ζητάει να τα επιστρέψει. Εκείνος αρνήθηκε και μάλιστα, πρότεινε να κρατήσει τα λεφτά και να του παρακρατούν το 20% του μισθού του ως δήθεν «ρύθμιση». Εξυπνοπούλι από τα λίγα ο μπαγάσας και όπως ήταν φυσιολογικό η εταιρεία αρνήθηκε τη... γενναιόδωρη προσφορά του.

Τότε άρχισε να ψάχνει τον νόμο: αν ήταν τεχνικό λάθος, μπορούσε να τα κρατήσει. Αν ήταν λογιστικό λάθος, έπρεπε να τα δώσει πίσω. Εκτίμησε ότι ήταν το πρώτο και συνέχισε κανονικά να θεωρεί τα 74.000 ευρώ… δικά του.

Απειλές, αλλαγή πόλης και χαμένα ίχνη

Η υπόθεση είχε πολύ ζουμί ακόμα. Η εταιρεία τον έφτασε μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο. Ο ίδιος κατήγγειλε ότι από «ευγενικές υπενθυμίσεις» άρχισαν να τον απειλούν και να τον εκβιάζουν. Φοβήθηκε τόσο πολύ, που αγόρασε καινούργιο αμάξι, εγκατέλειψε την πόλη, άλλαξε τηλέφωνο και –φυσικά- ξόδεψε όλο το ποσό.

Οι τραπεζικοί του λογαριασμοί πάγωσαν και κατηγορήθηκε για οικονομική απάτη. Στο τέλος, επειδή δεν υπήρχαν επαρκείς αποδείξεις, οι κατηγορίες αποσύρθηκαν. Η εταιρεία όμως δεν κάνει πίσω και δεσμεύτηκε να κυνηγήσει τα χρήματά της μέχρι τέλους.

Και ζήσαμε εμείς καλά και αυτός 74.000 φορές καλύτερα...

