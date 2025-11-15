Η τρύπα της κόλασης: Αδέλφια βούτηξαν σε σπηλιά με είσοδο γραμματοκιβώτιο και βρήκαν διαβολικά αγάλματα (vid)

Δύο αδέλφια αποφάσισαν να μπουν σε σπηλιά, γνωστή και ως «τρύπα της κόλασης», «βουτώντας» το κεφάλι τους σε μια τρύπα μεγέθους γραμματοκιβωτίου και όσα ανακάλυψαν εκεί μέσα ήταν, το λιγότερο, ανατριχιαστικά.

Οι Action Adventure Twins, γνωστοί για τις ακραίες εξερευνήσεις τους και τα βίντεο που ανεβάζουν στο YouTube, ταξίδεψαν στη Σάντα Κρουζ της Καλιφόρνια για να εξερευνήσουν την περιβόητη «hell hole cave».

Τι πρέπει να κάνεις για να μπεις; Περνάς πρώτα από μια τρύπα σαν… γραμματοκιβώτιο. Στην είσοδο τους υποδέχτηκαν τεράστιες αράχνες, κάνοντας τον τόνο της περιπέτειας ακόμη πιο τρομακτικό.

Η ανατριχιαστική «έκθεση τέχνης»: Τι βρήκαν στην τρύπα της κόλασης

Παρότι οι περισσότεροι θα έκαναν μεταβολή και δρόμο, τα αδέλφια συνέχισαν να σκαρφαλώνουν και να σέρνονται μέχρι να φτάσουν στον πυθμένα της σπηλιάς. Εκεί τους περίμενε μια απρόσμενη και σκοτεινή «έκθεση τέχνης».

Αγάλματα που παριστάνουν τον διάβολο, ένα παράξενο άγαλμα κόμπρας, ένα γιγαντιαίο σκαθάρι με μπαταρία και... ένα hot dog ανάμεσα στα εκθέματα, λες και κάποιος ήθελε να σπάσει την ατμόσφαιρα.

Το σκηνικό θύμιζε εκείνο το επεισόδιο Doctor Who με τον διάβολο (όποιος ξέρει, ξέρει). Μέσα στη σπηλιά υπήρχε και ένα κουτί με τετράδιο, στο οποίο επισκέπτες γράφουν το όνομά τους σαν να checkάρουν πως πέρασαν από 'δω,

Με την εμπειρία τους στα στενά περάσματα, τα αδέλφια κατάφεραν να σκαρφαλώσουν πίσω στην έξοδο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ