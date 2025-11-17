Ο Τζορτζ Κλούνεϊ αποκαλύπτει το μεγαλύτερο λάθος της καριέρας του: Πώς αυτό άλλαξε τη ζωή του

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε με ειλικρίνεια για το επαγγελματικό στραβοπάτημα που αποτέλεσε, όμως, και ένα σημαντικό μάθημα για τη διαδρομή του.

Παρά τις αμέτρητες επιτυχίες και τα καλλιτεχνικά του επιτεύγματα, ο Τζορτζ Κλούνεϊ δεν διστάζει να κοιτάζει κατάματα τις αποτυχίες του. Στην πρεμιέρα της νέας ταινίας του, «Jay Kelly» στο Λος Άντζελες, ο 64χρονος ηθοποιός μίλησε με ειλικρίνεια για το βήμα που θεωρεί μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο στραβοπάτημα της καριέρας του - και φυσικά, είναι ακριβώς αυτό που όλοι φαντάζονται: το Batman & Robin.

Με χιουμοριστική διάθεση, ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι το 1997 ήταν μια χρονιά γεμάτη αμηχανία και δεύτερες σκέψεις. Το Batman & Robin, μία από τις πιο πολυσυζητημένες και επικριμένες ταινίες του franchise, όχι μόνο «σάρωσε» στις υποψηφιότητες των Χρυσών Βατόμουρων, αλλά και απέσπασε μόλις 11% στο Rotten Tomatoes - ένα ποσοστό που ακόμα και σήμερα προκαλεί σχόλια.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr