Αριστείδης Αλόνσο: Πλήρωσε για να μπει στο Big Brother, αλλά μόλις βγήκε κατέληξε στην φυλακή για ληστεία

Ο άντρας που πλήρωσε σχεδόν 70.000 ευρώ για να μπει σε ριάλιτι βρέθηκε λίγους μήνες μετά αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

Πριν από περισσότερα από δέκα χρόνια, ένας άντρας ονόματι Αριστείδης Αλόνσο έγινε ξαφνικά γνωστός στο κοινό, όταν συμμετείχε σε μια από τις πιο πολυσυζητημένες εκδοχές του «Gran Hermano», την αντίστοιχη ξένη εκδοχή του «Big Brother» στην Ισπανία. Ήταν η χρονιά που ένας τηλεοπτικός σταθμός είχε δοκιμάσει κάτι πρωτοφανές: μια διαδικτυακή δημοπρασία για μια θέση στο σπίτι, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί –θεωρητικά– να αγοράσει την είσοδό του στο παιχνίδι.

Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγες μέρες, ένας άγνωστος μέχρι τότε τύπος από το Μπιλμπάο «έσκασε» σχεδόν 70.000 ευρώ για να γίνει παίκτης του ριάλιτι, αφήνοντας άφωνη την τηλεοπτική κοινότητα. Ο ίδιος είχε εξηγήσει πως δεν το έκανε από ματαιοδοξία, αλλά για να τιμήσει τη μνήμη του αδελφού του, Ραμόν, που είχε χάσει τη μάχη με τον καρκίνο σε ηλικία 21 ετών. Το ποσό, όπως είχε ανακοινωθεί τότε από τους διοργανωτές της δημοπρασίας, δόθηκε εξ ολοκλήρου στον Ερυθρό Σταυρό.

Όπως μπήκε, βγήκε

Ο Αριστείδης, πάντως, δεν πρόλαβε να ζήσει για πολύ το όνειρο της τηλεοπτικής συμβίωσης. Από την πρώτη στιγμή δήλωσε ότι «ποτέ δεν είχε δει Big Brother», κάτι που το κοινό δεν πίστεψε ιδιαίτερα, και τα μανουριάσματα με άλλους παίκτες δεν άργησαν να έρθουν. Το αποτέλεσμα; Παρέμεινε μόλις 7 ημέρες στο σπίτι και αποχώρησε πανηγυρικά συγκεντρώνοντας το 80% των ψήφων.

«Δεν μετανιώνω για τίποτα», έλεγε στη ζωντανή εκπομπή, ισχυριζόμενος πως αν δεν έδινε τα χρήματα για τη συμμετοχή θα τα χρησιμοποιούσε για να αγοράσει σπίτι. Για εκείνον, η συμμετοχή ήταν περισσότερο μια συμβολική πράξη παρά ένα τηλεοπτικό καπρίτσιο.

Η σύλληψη που τον έφερε ξανά στο προσκήνιο

Λίγο μετά την αποχώρησή του, ωστόσο, το όνομά του βρέθηκε ξανά στα πρωτοσέλιδα, αυτή τη φορά για λόγους εντελώς διαφορετικούς. Τον Ιούνιο του 2012 συνελήφθη ως ύποπτος για συμμετοχή στον σχεδιασμό μιας ληστείας σε χώρο τυχερών παιχνιδιών, με τις Αρχές να αναφέρουν ότι οι δράστες είχαν δεσμεύσει και φιμώσει υπαλλήλους για να αποσπάσουν περίπου 120.000 ευρώ.

Η υπόθεση εκείνη σημάδεψε οριστικά την εικόνα του ανθρώπου που κάποτε έγινε διάσημος επειδή «αγόρασε» τη θέση του σε ένα ριάλιτι.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ