Ο δεύτερος γύρος του PTEC, τα ουκρανικά drones και το πάνελ της παρουσίασης Τσίπρα

Ο Μαξιμιλιανός αναλύει τον δεύτερο γύρο του PTEC και για τις κρούσεις Τσίπρα σε πρόσωπα για την παρουσίαση του βιβλίου του.

Αν θέλετε να καταλάβετε τι ακριβώς παίχτηκε χθες (16/11) στο Μέγαρο Μαξίμου με την ενεργειακή συμφωνία που υπεγράφη για τον ανεφοδιασμό της Ουκρανίας, να σας πω ότι ήταν... ο δεύτερος γύρος του PTEC.

Κοινώς, πριν από μερικές μέρες ΑΚΤΟR και ΔΕΠΑ συμφώνησαν μαζί με την αμερικανική DFC για τη σύμπραξη στη μεταφορά αερίου που μεταφέρεται ως LNG, αφου επανεριοποιηθεί. Τώρα, η πρώτη συμφωνία γίνεται με την ουκρανική Naftogaz και θα ξεκινήσει ως το τέλος του έτους, σε μια προσπάθεια των Ουκρανών να θωρακιστούν ενόψει του δύσκολου χειμώνα που έχουν μπροστά τους. Για την Ελλάδα η συμφωνία δεν έχει αντανάκλαση στα νοικοκυριά, αλλά είναι μια αλλαγή πίστας ως προς το σκέλος της ενεργειακής ασφάλειας και της σχέσης με τις ΗΠΑ. Κοινώς, η Ελλάδα γίνεται κόμβος.

Τα όπλα και τα drones

Αυτή τη φορά έγινε λίγη συζήτηση για όπλα στο προσκήνιο, αλλά στο παρασκηνιο κάτι κινείται. Για παράδειγμα, δεν ήταν τυχαία χθες στο Μέγαρο Μαξίμου ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Δημήτρης Χούπης, ενώ και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλειας Θάνος Ντόκος έχει υπόψιν του συζητήσεις που εξελίσσονται στο παρασκήνιο. Είναι δεδομένο ότι οι Ουκρανοί μας ζητούν όπλα που και δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να δώσουμε, αλλά μπορούμε να δώσουμε σε αυτούς σε δεύτερο χρόνο ρωσικά όπλα που δεν έχουν εδώ και χρόνια υποστήριξη και είναι πλέον άχρηστα για τις Ένοπλες Δυνάμεις. Από την άλλη, οι Ουκρανοί βάζουν στην εξίσωση την παροχή drones που οι ίδιοι αναπτύσσουν με μεγάλη ταχύτητα και μπορούν να εξάγουν, καθώς κι εμείς κινούμαστε στην κατεύθυνση της ανάπτυξης ελληνικών UAVs.

