Πέθανε η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής και της Ακαδημίας Αθηνών

Θλίψη προκαλεί η είδηση του θανάτου της Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη σε ηλικία 92 ετών. Η κορυφαία νομικός και πολιτικός υπήρξε μια προσωπικότητα που έσπασε τα «γυάλινα ταβάνια» της εποχής της, διατελώντας η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής.

Την τελευταία της πνοή άφησε σε ηλικία 92 ετών η Ελληνίδα νομικός, πολιτικός και πρώην Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη.

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη δεν ήταν απλώς μια πολιτικός· ήταν μια πρωτοπόρος που σφράγισε τη μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας. Κατείχε δύο από τα σημαντικότερα αξιώματα της χώρας, όντας η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και η πρώτη γυναίκα Πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών. Παράλληλα, η ακαδημαϊκή της πορεία ως Ομότιμη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών την κατέστησε σημείο αναφοράς για τον νομικό κόσμο.

Από τα Εξάρχεια και την Ύδρα στις κορυφαίες έδρες της Ευρώπης

Γεννημένη στα Εξάρχεια το 1934, έφερε την ιστορική κληρονομιά μιας οικογένειας θαλασσομάχων από την Ύδρα. Η εκπαίδευσή της υπήρξε διεθνών προδιαγραφών:

Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος.

Σπούδασε Νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ολοκλήρωσε το διδακτορικό της στο Ποινικό Δίκαιο στη Βόννη και το Φράιμπουργκ της Γερμανίας (1957-1961).

Η επιστροφή της στην Ελλάδα σηματοδότησε μια λαμπρή ακαδημαϊκή καριέρα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου εξελέγη καθηγήτρια το 1978, ενώ από το 1975 διηύθυνε το έγκριτο νομικό περιοδικό «Ποινικά Χρονικά».

Μια ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη και τον δημόσιο βίο

Η εκλογή της στην Ακαδημία Αθηνών το 2010 στην έδρα του Ποινικού Δικαίου ήταν η φυσική κατάληξη μιας πορείας προσφοράς. Την 1η Ιανουαρίου 2020, ανέλαβε την προεδρία του ιδρύματος, γράφοντας ξανά ιστορία.

Στην προσωπική της ζωή, ήταν παντρεμένη με τον Λίνο Μπενάκη, διακεκριμένο ιστορικό της φιλοσοφίας, με τον οποίο συμπορεύτηκε μέχρι τον θάνατό του το 2022. Πολυμαθής και γλωσσομαθής (μιλούσε Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά), παρέμεινε μέχρι το τέλος μια γνήσια Αθηναία, κάτοικος του κέντρου της πόλης που αγάπησε.

