Ντόρα Μπακογιάννη: «Ο Σαμαράς δεν θέλει τον Μητσοτάκη - Ούτε ο Καραμανλής ενθουσιάζεται»

Οι δηλώσεις της Ντόρας Μπακογιάννη για τον Αντώνη Σαμαρά, τον Κώστα Καραμανλή και τον Αλέξη Τσίπρα.

Για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις μίλησε η Ντόρα Μπακογιάννη αναφερόμενη και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στον ερχομό του Αλέξη Τσίπρα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Face2Face» στο Mega, η κυρία Μπακογιάννη αρχικά σχολίασε τις πρόσφατες δηλώσεις και την στάση του Αντώνη Σαμαρά απέναντι στον Πρωθυπουργό αλλά και του Κώστα Καραμανλή.

Διαβάστε τη συνέχεια στο reader.gr