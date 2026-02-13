Οι διαρροές του Προεδρικού για τον Τσίπρα, το καράβι που θα ενώσει Σμύρνη-Θεσσαλονίκη και η αντεπίθεση της Κεραμέως

Ο Μαξιμιλιανός γράφει για τις διαρροές από την επίσκεψη Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο και γιατί υπήρξε ενόχληση.

Με δεδομένο ότι ο Μητσοτάκης έχει εδώ και μέρες αποφασίσει να μη μεταβεί σήμερα στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου λεγόταν ότι θα πήγαινε να μιλήσει στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας για τις συλλογικές συμβάσεις. Ρώτησα και μου είπαν ότι στο πρόγραμμα του δεν είχε μπει ποτέ οριστικά, παρά την πρόθεση του, οπότε δεν βγαίνει από άποψη προγράμματος.

Εγώ καταλαβαίνω πάντως πολιτικά ότι ο Κ.Μ. δεν ήθελε κιόλας να βρεθεί να μιλάει για κάτι όντως σημαντικό και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης να μαζευτούν από κάτω να λένε για τον Παναγόπουλο, τη Στρατινάκη, τον Παπαθανάση κοκ.

