Κηπουρός κόβει το γρασίδι και βρίσκει… θησαυρό 30.000 ευρώ: Δέκα ράβδοι χρυσού κάτω από τα πόδια του

Ένα ήσυχο πρωινό στο Μπάνεβιτς, κοντά στη Δρέσδη, ένας υπάλληλος του δήμου έβαλε μπρος το χορτοκοπτικό του χωρίς να φαντάζεται ότι λίγα λεπτά μετά θα σταματούσε πάνω σε κάτι… ανεκτίμητο. Ανάμεσα στα χόρτα του γρασιδιού, δέκα ράβδοι χρυσού αξίας 30.000 ευρώ περίμεναν να τους βρει.

Χρυσός στο χορτάρι

Αρχικά βρήκε οκτώ, αλλά όπως κάθε σωστός άνθρωπος που δεν πιστεύει στα μάτια του, έψαξε λίγο παραπάνω. Και βρήκε άλλες δύο. Οι ράβδοι ήταν προσεκτικά σφραγισμένες σε διάφανο πλαστικό, σαν να τις είχε αφήσει κάποιος επίτηδες εκεί. Το θέμα πήρε αμέσως διαστάσεις: η αστυνομία ανέλαβε την υπόθεση και προσπαθεί να εντοπίσει τον ιδιοκτήτη.

Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Μάρκο Λάσκε, «δεν είναι ακόμη σαφές πώς θα προχωρήσουμε». Οι επιγραφές πάνω στις ράβδους θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό του κατόχου, αλλά όχι πάντα: πολλοί αγοραστές δεν κρατούν αποδείξεις ή αγοράζουν χρυσό ανώνυμα. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει εμφανιστεί να διεκδικήσει το πολύτιμο «πακέτο».

Αν δεν εμφανιστεί κανείς… ο χρυσός πάει στον δήμο

Αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο να πρόκειται για προϊόν εγκληματικής ενέργειας, αλλά δεν βρέθηκε κάποιο σχετικό στοιχείο. Αν συνεχιστεί η ομερτά, ο χρυσός θα περάσει στην ιδιοκτησία του δήμου. Και ο δήμαρχος, Χάικο Βέρσιγκ, έχει ήδη τα σχέδιά του: «Αν όντως μας ανήκει, θα διαθέσουμε τα χρήματα για τοπικά έργα και συλλόγους. Θέλω αυτό το απρόσμενο εύρημα να γυρίσει πίσω στην κοινότητα», δήλωσε.

Η ιστορία έχει αναζωπυρώσει τη συζήτηση για το τι πρέπει να κάνει κανείς όταν βρίσκει κάτι πολύτιμο. Στη Γερμανία, το να το κρατήσεις είναι αδίκημα· στην Αυστρία, ο νόμος λέει ότι ακόμα κι αν βρεις κάτι άνω των 10 ευρώ, πρέπει να το παραδώσεις. Ο κηπουρός, λοιπόν, έπραξε το σωστό. Το μόνο που μένει τώρα να φανεί είναι ο... ξεχασιάρης που άφησε δέκα ράβδους χρυσού μέσα σε ένα παρτέρι.

