Τζεφ Μπέζος: «Αυτοί οι εργαζόμενοι δεν θα αντικατασταθούν ποτέ από την τεχνητή νοημοσύνη»

Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ραγδαία την αγορά εργασίας, ο Τζεφ Μπέζος ξεκαθαρίζει ποιο είδος εργαζομένων θα παραμείνει πάντα απαραίτητο και δεν θα αντικατασταθεί από το AI.

Ο κόσμος και η αγορά εργασίας κινούνται ολοένα και πιο έντονα σε ρυθμούς τεχνητής νοημοσύνης. Πολλά επαγγέλματα απειλούνται με αυτοματοποίηση, ενώ άλλα καλούνται να εξελιχθούν παράλληλα με τα νέα εργαλεία.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τζεφ Μπέζο, υπάρχει μια κατηγορία εργαζομένων που δεν πρόκειται να χάσει ποτέ τη θέση της.

Το «επάγγελμα» που δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μιλώντας στο Italian Tech Week 2025, ο ιδρυτής της Amazon τόνισε ότι όσο κι αν προοδεύσει η AI, δεν θα μπορέσει να αντικαταστήσει πλήρως τον ανθρώπινο παράγοντα, ιδιαίτερα όσους έχουν την ικανότητα να «εφευρίσκουν» κάτι καινούριο σε μικρό χρονικό διάστημα.

Για να στηρίξει τη θέση του, ο Μπέζος ανέφερε ότι η εκρηκτική ανάπτυξη της Amazon οφείλεται και στο γεγονός ότι η εταιρεία διέθετε ανθρώπους που μπορούσαν να μετατρέπουν αφηρημένες ιδέες σε πράξη. Αυτή η ικανότητα, όπως είπε, δεν μπορεί να αναπαραχθεί από έναν αλγόριθμο.

Ο Μπέζος σημείωσε χαρακτηριστικά: «Δώσε μου έναν πίνακα και θα σου φέρω εκατό ιδέες μέσα σε μισή ώρα». Με αυτή τη φράση θέλησε να δείξει ότι, σε μια εποχή όπου οι μηχανές ετοιμάζονται να μπουν δυναμικά στην αγορά εργασίας, όσοι άνθρωποι παραμένουν δημιουργικοί, σκεπτόμενοι και ικανοί να παράγουν νέες ιδέες θα είναι εκείνοι που θα επιβιώσουν και θα ξεχωρίσουν.

