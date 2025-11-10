Τι γίνεται όταν πατάμε like στα social media: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη προβλέπει και διαμορφώνει τις επιθυμίες μας

Ενώ η τεχνητή νοημοσύνη μαθαίνει να «διαβάζει» τη συμπεριφορά μας, κάθε κλικ και κάθε «μου αρέσει» μετατρέπεται σε δεδομένο που αποκαλύπτει και επηρεάζει το ποιοι είμαστε πραγματικά.

Παλαιότερα, το πάτημα του κουμπιού «μου αρέσει» (like) ήταν μια αυθόρμητη κίνηση, ένας τρόπος να δείξεις ενδιαφέρον. Στις μέρες μας, όμως, αυτό το απλό πάτημα αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους δείκτες της προσωπικότητάς μας.

Οι αλγόριθμοι που κρύβονται πίσω από τις αγαπημένες μας εφαρμογές δεν περιορίζονται πια στο να μετρούν τα κλικ μας, αλλά στο να τα ερμηνεύουν, δημιουργώντας λεπτομερή ψυχολογικά προφίλ που αντικατοπτρίζουν τις προτιμήσεις, τα συναισθήματα και τις συνήθειές μας.

Η επιστήμη του «μου αρέσει»

Κάθε like είναι ένα μικρό αποτύπωμα δεδομένων. Σύμφωνα με μελέτη των Πανεπιστημίων Κέιμπριτζ και Στάνφορντ (2015), η ανάλυση μόλις 300 likes στο Facebook μπορούσε να προβλέψει την προσωπικότητα ενός ατόμου με μεγαλύτερη ακρίβεια από τον ίδιο του τον σύντροφο.

Σήμερα, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν εξελιχθεί σε σημείο που μπορούν να εντοπίζουν μοτίβα και συναισθηματικές τάσεις που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε να διακρίνει. Η συμπεριφορά μας στα social media αποκαλύπτει όχι μόνο τι μας αρέσει, αλλά και γιατί.

«Η αγορά των μυαλών»: Όταν οι αλγόριθμοι αρχίζουν να μας προβλέπουν

Από αντιδραστικοί, οι αλγόριθμοι έγιναν προγνωστικοί. Η σελίδα «For You» του TikTok, οι προτάσεις του Netflix και οι λίστες του Spotify βασίζονται σε μοντέλα που «μαντεύουν» τι θα μας τραβήξει την προσοχή πριν καν το δούμε.

Η Meta, μάλιστα, αναπτύσσει πολυτροπικά μοντέλα που συνδυάζουν κείμενο, εικόνες και δεδομένα συμπεριφοράς για να δημιουργήσουν εξατομικευμένους «χάρτες προτιμήσεων». Το αποτέλεσμα είναι ένα ψηφιακό πορτρέτο του εαυτού μας που εξελίσσεται διαρκώς.

Στην ουσία, κάθε like είναι κι ένα νόμισμα. Και η τεχνητή νοημοσύνη, το νομισματοκοπείο του. Όσο πιο ακριβής είναι η πρόβλεψη της συμπεριφοράς μας, τόσο πιο εύκολο είναι για τις εταιρείες να μας πουλήσουν προϊόντα ή ιδέες. Από τον παραδοσιακό στοχευμένο μάρκετινγκ, περνάμε σε έναν «προληπτικό καπιταλισμό» όπου οι επιθυμίες μας διαμορφώνονται πριν καν τις συνειδητοποιήσουμε.

Το ψυχολογικό κόστος

Αυτό που σχεδιάστηκε για να ενισχύει τη σύνδεση, σήμερα προκαλεί αποξένωση. Οι αλγόριθμοι, γνωρίζοντας τι μας συγκινεί, μπορούν να ενισχύσουν τις προκαταλήψεις μας και να μας παγιδεύσουν σε «ψηφιακές φυσαλίδες» που επιβεβαιώνουν τις απόψεις μας.

Η αυτονομία και ο αυθορμητισμός μας απειλούνται, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δεν αντικατοπτρίζει απλώς τις επιθυμίες μας, αλλά τις διαμορφώνει. Και το ερώτημα «ποιος κατέχει τα ψυχολογικά μας δεδομένα;» παραμένει ανοιχτό.

Όπως προειδοποιεί η Shoshana Zuboff: «Όταν οι μηχανές κατανοούν τις εσωτερικές μας καταστάσεις καλύτερα από εμάς, αποκτούν τη δύναμη να διαμορφώνουν το μέλλον σύμφωνα με τη δική τους εικόνα της κερδοφορίας».

