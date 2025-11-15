Τι σημαίνει «Pluribus»: Ο δημιουργός της καλύτερης σειράς του 2025, αποκαλύπτει (vid)

Δεν έχει καν προλάβει να ολοκληρώσει την πρεμιέρα της κι όμως το Pluribus θεωρείται ήδη η κορυφαία σειρά του 2025, με το Apple TV να ανακοινώνει δεύτερη σεζόν πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη.

Ο δημιουργός των Breaking Bad και Better Call Saul (εκ των καλύτερων σειρών), Vince Gilligan, επιστρέφει με το Pluribus, ξανασμίγοντας με την Rhea Seehorn, η οποία πρωταγωνιστεί ως Carol Sturka, μια συγγραφέα ρομαντικών μυθιστορημάτων που καλείται να… σώσει την ανθρωπότητα.

Μόνο που η απειλή αυτή τη φορά δεν είναι ένας κακός ήρωας, αλλά ένας εξωγήινος ιός που κάνει τους ανθρώπους… ευτυχισμένους. Ίσως υπερβολικά ευτυχισμένους. Ο Gilligan εξήγησε ότι στόχος του ήταν να αναποδογυρίσει κάθε κλισέ επιστημονικής φαντασίας. Και πράγματι, στη σειρά δεν υπάρχει τρόμος στην παραδοσιακή του μορφή, υπάρχει η παγκόσμια, ομοιόμορφη καλοσύνη. Όλοι είναι γλυκοί, ήρεμοι, ευγενικοί και παράξενα τρομακτικοί.

Η Carol είναι από τους ελάχιστους ανθρώπους που δεν επηρεάστηκαν από το εξωγήινο σήμα και προσπαθεί να καταλάβει αν αυτή η νέα «τέλεια» ανθρωπότητα είναι σωτηρία ή ολοκληρωτική απώλεια της ελεύθερης βούλησης.

Τι σημαίνει «Pluribus»

Ο τίτλος έχει λατινικές ρίζες. Pluribus σημαίνει πολλοί ή από πολλούς και είναι συνδεδεμένο με τη γνωστή φράση «E Pluribus Unum» (από πολλούς, ένας ή από πολλά, ένα), η οποία θεωρούταν το ανεπίσημο σύνθημα των ΗΠΑ. Επίσης, εξακολουθεί να εμφανίζεται σε μερικά αμερικανικά νομίσματα, διαβατήρια και στη Μεγάλη Σφραγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι γραμμένο στο ράμφος του αετού, που συμβολίζει την ένωση των 13 πρώτων πολιτειών σε ένα έθνος.

Η Γερουσία της Αμερικής αποφάσισε να αλλάξει τη λατινική φράση από επίσημο σύνθημα και με νομοσχέδιο εδραίωσε το «In God We Trust» (Στον Θεό που πιστεύουμε).

Ο Gilligan ξεκαθάρισε πως η σειρά δεν προορίζεται για να είναι αποκλειστικά «αμερικανικά χρωματισμένη»: «Θέλω πραγματικά αυτή η σειρά να είναι για όλο τον κόσμο, μου άρεσε η ιδέα του "από πολλούς, ένας", όχι μόνο σε σχέση με τη δημοκρατία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και με την έννοια ότι όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπορούμε να γίνουμε ένα».

Γιατί η σειρά ονομάστηκε... Pluribus

Ο δημιουργός αποκάλυψε πως το να βρεθεί τίτλος ήταν πιο δύσκολο από τις προηγούμενες δύο επιτυχίες του. Η ομάδα είχε 100+ εναλλακτικές προτάσεις, αλλά μετά από δύο χρόνια ατελείωτου brainstorming επέστρεψαν στο αρχικό και απλό... Pluribus.

«Μου πήρε χρόνια για να τον βρω, δεν μπορούσα να σκεφτώ έναν τίτλο που να με ικανοποιεί πραγματικά. Τώρα, όμως, που σκέφτομαι: "Μα καλά, γιατί ήταν τόσο δύσκολο τελικά;"», θυμάται ο Gilligan.

Στην πλατφόρμα της Apple εμφανίζεται ως Plur1bus, με το «1» να αντικαθιστά το «i», υποδηλώνοντας τη θεματική της ενότητας μέσα από την πολλαπλότητα. «Με ενδιέφερε η ιδέα ενός κόσμου όπου όλοι ήταν ευγενικοί. Αυτό που με ενδιαφέρει στη σειρά είναι να αναρωτηθούμε: "Πώς θα ήταν ο κόσμος αν όλοι τα πηγαίναμε καλά μεταξύ μας;"», τόνισε ο Gilligan στο Entertainment Weekly.

Η υπόθεση της καλύτερης σειράς για το 2025

Η σειρά παρουσιάζει τον πιο δυστυχισμένο άνθρωπο στη Γη που πρέπει να σώσει τον κόσμο από την… ευτυχία. Μα τι ιδέα κι αυτή! Η Carol προσπαθεί να επαναφέρει την ανθρωπότητα στην παλιά, ατελή της μορφή, ενώ ταξιδεύει σε μια αποστολή που ο Gilligan χαρακτηρίζει ως ένα ταξίδι σωτηρίας που μπορεί να αφορά είτε δυστοπία είτε ουτοπία, κάτι που το κοινό αποφασίζει.

«Ξεκινά ένα ταξίδι στην άλλη άκρη του κόσμου, προσπαθώντας να τον σώσει από μια κρίση που, στο μυαλό της, είναι αποκαλυπτική», ανέφερε ο Gilligan στο TV Insider.

